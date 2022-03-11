Başkan Gürkan, İstiklal Marşı'nın Kabul Edilişinin 101. Yıldönümünde bir mesaj yayınladı - Son Dakika
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Başkan Gürkan, İstiklal Marşı'nın Kabul Edilişinin 101. Yıldönümünde bir mesaj yayınladı

Başkan Gürkan, İstiklal Marşı'nın Kabul Edilişinin 101. Yıldönümünde bir mesaj yayınladı

11.03.2022 17:13

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, "İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve Gazi Mustafa Kemal önderliğinde vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yayımladığı mesajında;

"Kurtuluş Savaşı sürecinde milletimizin tarihe altın harflerle yazdırmış olduğu kahramanlık destanlarını, dizelerine döken Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımız ile milli mücadelenin ve milli iradenin hiçbir kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü ve kararlı olduğunun, Türk Milleti'nin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır.

Milletimiz tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi ve vatanına, hürriyetine canı pahasına sahip çıktı. Kurtuluş Savaşı'nda da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkımız, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir.

İşte bu inanç ile kaleme alınan İstiklal Marşı sadece bir kesime değil tüm milletimize ve ordumuza ithafen yazılmış bir eser, Akif de sadece İstiklal Marşı şairi olarak değil, bütün yönleriyle halkın içinden olan biri olarak en iyi şekilde anılmayı hak etmektedir.

Bu vesileyle İstiklal ve İstikbal Şairimiz Akif'i bir kez daha rahmetle anıyor, tüm milletimizin İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. Yıldönümünü kutluyorum."

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, İstiklal Marşı'nın Kabul Edilişinin 101. Yıldönümünde bir mesaj yayınladı - Son Dakika


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