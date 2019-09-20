Başkan Gürkan, Kale ilçesini ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulunup, Kale Kaymakamı, Kale Büyükşehir Belediyesi, Kale AK Parti Teşkilatı üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Kale ilçe gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.



Kale'de ilk ziyaretini AK Parti İlçe Teşkilatına yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan burada parti teşkilatıyla görüştü. Başkan Gürkan daha sonra Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, ardından da Kale Belediye Başkanı Murat Koca'yı makamlarında ziyaret etti. Kale AK Parti İlçe Başkanı Cemal Çiçek; "Herkesi en içten dileklerimle en kalbi duygularla selamlıyorum. Kale ilçemizin partimize kurulduğu ilk günden günümüze kadar, hüsnü teveccühü noktasında eksilmeyen bir desteği var. Bu desteğini devam ettirmektedir. Kale ilçemizin bu hüsnü teveccühünü boşa çıkarmama adına Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemizi ziyaret etmesi, sorunları yerinde dinlemesi bizleri çok mutlu etmiştir" dedi. Kale İlçesi Belediye Başkanı Murat Koca ise, "Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımızı misafir etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte, daire başkanlarımızın da birlikte destek vereceklerinden en ufak şüphemiz yoktur. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza en büyük oy oranını, yerel seçimlerde yüzde 85 ile Kale ilçemiz verdi. Kale'nin Başkanımıza olan sevgisi muhabbeti bir başkadır" ifadelerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Belirli periyotlarla ilçeleri ziyaret ediyoruz. İlçelerde geniş katılımlı toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda muhtarlarımızın hepsine tek tek söz veriyoruz. Yapılan çalışmalar ve önerileri noktasında onları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonrasında yol haritamızın oluşması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Gürkan, "n Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine Belediye Başkanı oldu. Çöpün, çukurun, çamurun olduğu bir İstanbul yapılan hizmetlerle ihya edildi. Dünya şehirleri arasında önemli merkez haline geldi. 2004 yılında 'Yerel Seçimler ile Birlikte Yerel Kalkınma Başlıyor' hedefiyle bizler yerelde alt yapı, yol, su, park bahçe, çevre düzenleme ve altyapı hizmetlerini yaptık. 2009 yılında 'İşimiz Hizmet Gücümüz Millet' dedik. Memleketin hizmetinde 'Marka Şehirler' dediğimiz 'kimlikli şehirler' kavramlarıyla bir üst hedef gösterildi. Bizler de şehirlerimizin kimlikli hafızasını koruyan şehirler şeklinde yapmaya çalıştık. 2014 yılında 'Daima Hizmet Daima Millet' dedik. 5 temel ilke üzerinde belediyecilik anlayışını sürdürdük. Bunlar; Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevrenin Korunması Yeşil Belediyecilik ve Hizmet Belediyeciliği dedik. 2019 yılında 'Tevazu, Samimiyet ve Gayretle, Memleket İşi Gönül İşi' dedik. Gönül Belediyeciliği hedefini önümüze koyduk. Bizler önümüze konulan bu hedeflerde, yerelde bu hedefleri yaparken, genelde de 2023 - 2053 ve 2071'in paydaşı olma gayreti ve çabası içerisinde olacağız" ifadelerine yer verdi.



"Kale rekorlar kıran bir ilçemizdir"



Başkan Gürkan, "Kale ilçemizde her dönem rekorlar kırdık. Kale, AK Parti'ye geniş teveccüh gösteren bir ilçemizdir. Bizler hizmet planlaması yaparken, şehre yakın olması nedeniyle Kale ilçemizi farklı bir gözle ve kategoride değerlendiriyoruz. Kale'yi yaşanması noktasında modern, çağdaş olması noktasında elimizde gelen gayreti çabayı göstereceğiz. Her ilçemiz için kitapçık çıkardık. Bu kitapçıkta bütün ilçelerin bilgileri yer almaktadır. Çalışmalarımızı bir plan, program dahilinde yürütüyoruz. 2 yıl içerisinde bu şehirde asfaltsız yerleşim birimi kalmayacak. Kanalizasyonda kesafet ve kotu kurtarma şartıyla, susuz ve kanalizasyonsuz yer de kalmayacak.



Benim sizlerden istirhamım Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Malatya'da 800 bin nüfus yaşıyor. Kale ilçemizde 6 bin kişi yaşıyor. Oy vermiş, vermemiş kimseyi ayırt etmeyiz. Hakkın, haksızlığını yapamayız. Hakkın ideolojisi olmaz. Hakkın partisi olmaz. Hakkın tefriki olmaz. Hakkı kime aitse ona tevdi edilmeli. Çıktığımız bu kutlu yolda birlik - beraberlik içerisinde olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Kale olacağız. Hep Birlikte Malatya olacağız. Hep Birlikte Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Kale İlçesinin Muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a mahallelerinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdiler.



Başkan Gürkan daha sonra yeni görevine başlayan Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.



Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve daire başkanlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Başkanımızın Kale ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz, yapacağı hizmetlerden dolayı da başarılar diliyoruz" dedi.



Şirin ve güzel ilçemiz Kale'de bulunmaktan ve Kaymakamımıza misafir olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Gürkan, "Belli periyotlar ile ilçelerimizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız ve muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Bu toplantılar, öneriler sonucunda yol haritamızı ve pusulamızı belirliyoruz. Buna göre plan, programlarımızı yapıyoruz. Bu amaçla kale ilçemize geldik. Kaymakamımızı ziyaret ettik. Kaymakamımız da yeni görevine başladı. Yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA