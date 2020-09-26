Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, kanalizasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde 7 mahalleyi ilgilendiren kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan'a incelemeleri sırasında Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Kataraş ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.

Çalışmaların bölge halkına ve Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Karakaş, Yarımcahan ve Göller mahalleleri başta olmak üzere 7 yerleşim yerini ilgilendiren altyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak şu ana kadar yaklaşık 1500 kilometre asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. 85 ayrı noktada asfalt şantiyemiz bulunuyor. Malatya'nın her noktasında Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma yapıyor. Şu anda MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 40 kilometre yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapılıyor."