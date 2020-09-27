Başkan Gürkan, kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Gürkan, kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde 7 mahalleyi ilgilendiren kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde 7 mahalleyi ilgilendiren kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gürkan'ın inceleme gezisine MASKİ Genel Müdür Yaşar Kataraş ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı.

Çalışmaların bölge halkına ve Malatya'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan kanalizasyon çalışmaları Karakaş, Yarımcahan ve Göller mahalleleri başta olmak üzere 7 yerleşim yerini ilgilendiren alt yapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine ilk geldiğimiz zaman şehrimizde 2 yıl içerisinde Asfaltsız, susuz ve kanalizasyon şebekesi olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmayacağını belirtmiştik. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak şu ana kadar yaklaşık 1500 km asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. 85 ayrı noktada asfalt şantiyemiz bulunmakta. Malatya'nın her noktasında Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir çalışma sergilemektedir. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Malatya'nın tamamında çalışmalar yürütülmekte. Malatya'da tarihi bir hizmet hamlesi gerçekleştiriliyor. Malatya'nın en ücra noktasına kadar Büyükşehir Belediyesi hizmet etme noktasında büyük bir gayret içerisinde. Şu anda MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 40 km yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapılmakta. Malatya genelindeki kanalizasyon sularının akarsulara karışmaması için birçok noktada arıtma tesisi kurulması için çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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