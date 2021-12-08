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Başkan Gürkan Kariyer Günleri programının konuğu oldu - Son Dakika

Başkan Gürkan Kariyer Günleri programının konuğu oldu

08.12.2021 16:24
Başkan Gürkan Kariyer Günleri programının konuğu oldu

Özel Mercan Koleji tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Kariyer Günleri' programının son konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, düzenlenen Kariyer Günleri'nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer Günleri'nin moderatörlüğünü yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Mercan, programın açılışında yaptığı konuşmada Başkan Gürkan'ın büyük başarı hikâyelerinin olduğunu ve bu başarı hikâyelerinin de öğrencilere büyük örnek olacağını söyledi.

Kariyer Günleri programında öğrencilere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eğitimci olarak her zaman öğrencilerden gelen önerileri olumlu karşıladığını ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Gürkan, " Öncelikle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kariyer günlerine bugün bir zaman ayırdık. Bu zamanı ayırdığım için çok mutlu oldum. Neticede bugünün çocukları yarının büyükleridir. Bu toplumu yarın sizler yöneteceksiniz. Gelecek nesilleri sizler ne kadar iyi yetiştirirseniz geleceğinizden o kadar emin olursunuz.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan Büyükelçisi'nin Malatya'ya yaptığı ziyarette çok önemli bir ifade kullandı. Büyükelçi 'Biz sizden örnek alıyoruz. Biz sizin liderinizden örnek alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'den örnek alıyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkıncaya kadar İngilizleri tanrı olarak bilirdik. Kurtuluş Savaşı bitince İngilizlerin tanrı olmadığını anladık. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye'nin kurtuluş savaşını başlatmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesi için bir ışık yaktı, rol oldu' ifadelerini kullandı. Siz gençler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Gürkan, günümüzde mantık sorgulaması sorunu yaşandığını söyleyerek, bir iş yapıldığında o işin neden yapıldığı ile ilgili mutlaka bir mantık sorgulamasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Tarihte yaşanan olaylarla ilgili birçok örnekler anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde önemli rol modeller olduğunu ifade ederek, "Başarı öykülerinin birçoğu öğretmenleri tarafından keşfedilmiş insanlardır. Dolayısıyla öğretmenlerin öğrencilerini çok iyi tanıması gerekir" diyerek kendi çocukluğundan ve öğrencilik yıllarından örnekler verdi.

Öğrenim ve eğitimin farkını örnekleyen Başkan Gürkan, bilgilerin davranışa dönüştürülmesi gerektiğini anlatarak, "Bilgileri örneklerle anlatmak gerekir. Bu örnekler de davranışa dönüşsün. Bir öğrenci yaşının verdiği sorumluluğa göre her işi kendi çözmeli. Dolayısıyla çocukları ilk anne ve babalar keşfeder. Çocukları özellikle mesleki seçim noktasında yönlendirilmeleri noktasında anne-babaların ve öğretmenlerin iyi tanıması gerekir. Bu ilerideki yaşlarda seçtikleri alanda başarı oranlarını yükseltir. Çocuklar üzerinde aile ve öğretmenler arasında doğru koordinasyon bu konuda çok önemlidir " dedi.

Kariyer Günleri programının sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Gürkan'a program bitiminde plaket takdim edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Selahattin Gürkan, Malatya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan Kariyer Günleri programının konuğu oldu - Son Dakika


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