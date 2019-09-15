Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan, Kernek Külliyesi ve MEGSAŞ'ı ziyaret etti
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Başkan Gürkan, Kernek Külliyesi ve MEGSAŞ'ı ziyaret etti

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Külliyesi ve Malatya Ekmek ve Gıda Fabrikası'nı (MEGSAŞ) ziyaret etti.

Başkan Gürkan, Kernek Külliyesi ve MEGSAŞ'ı ziyaret etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Külliyesi ve Malatya Ekmek ve Gıda Fabrikası'nı (MEGSAŞ) ziyaret etti.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Kernek Külliyesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Külliyede birçok eğitim alanının bulunduğunu belirten Gürkan, öğrencilerin burada derslerine destek amaçlı eğitim aldıklarını kaydetti.

Alınan destek eğitimleriyle öğrencilerin daha başarılı olacağını aktaran Gürkan, "Öğretmenlerinizle iyi diyalog kurun ve öğretmenlerinizi çok dikkatli dinleyin. Bu yaşta öğrendiğiniz bütün bilgiler hayatınıza yön verecek kalıcı bilgilerdir." ifadelerini kullandı.

MEGSAŞ'ı da ziyaret etti

Gürkan, Malatya Ekmek ve Gıda Fabrikası'nı (MEGSAŞ) da ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Fabrikada el değmeden sağlık ve hijyenik ekmek üretiminin yapıldığını aktaran Gürkan, kaliteli ve sağlıklı ekmek üretimi için çalışanlara teşekkür etti.


Gürkan, hijyen kurallarına uyarak vatandaşlara sağlıklı ekmek üreten fabrikanın ekmek dışında birçok ürün çeşidi olduğunu kaydetti.

Ziyarete, Malatya Valisi Aydın Baruş ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı.

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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