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Başkan Gürkan, Kernek Meydanında yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Gürkan, Kernek Meydanında yapılan çalışmaları inceledi

08.09.2021 14:23
Başkan Gürkan, Kernek Meydanında yapılan çalışmaları inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı'nı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa etmek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kernek Meydanı Altyapı ve Taşkın Koruma Rehabilitasyon Yapım İşi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanda 2 bin metrelik isale hattı ve 400 tonluk su deposu yapıldı. 23 bin metreküp kazının yapıldığı alanda, 130 metrelik derme kanalı yenilendi. Kernek meydanı çalışmaları kapsamında biriktirme havuzu çalışmaları ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilen 20 bağımsız bölümün hafriyat kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Kernek Meydanında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili müellif firma yetkilileri eşlik etti.

Kernek meydanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Kernek Meydanı düzenlemesi kapsamında kentsel dönüşüm alanında kalan 20 adet bağımsız bölümün yıkım işlemleri gerçekleştirildi ve çalışma alanımıza dâhil edildi. Kernek Meydanına dâhil edilen alanlarla birlikte alanımız 16 bin m2 olacak. Kernek Meydanında da yeşil alanımız genişleyecek" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ise, "Bağımsız bölüm olarak 20 bina yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım alanlarımızı toparlıyoruz. Park Bahçeler Daire Başkanlığımız yeşil alan çalışmalarımızı yapıyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya denilince akla Kernek Meydanı'nın geldiğini ve Kernek meydanını aslına uygun bir şekilde yeniden düzenlediklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kernek Malatya ile özdeşleşmiş, türkülere, şiirlere konu olmuş ve Malatya'nın belleği, hafızası olarak değerlendirildiğinde Kernek Meydanı, Kernek gençleri ve buradaki yaşanmışlıklar Malatya'nın hafızasında dinamik olarak kalmaktadır. Kernek meydanının aslına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Özellikle kaybolan suyun ortaya çıkarılması noktasında arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Suyun bir kısmı Kernek meydanında bir kısmının da diğer yerlerde kullanılmak üzere gerekli çalışmalar tamamlandı.

Şu anda havuz çalışmaları devam ediyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Kernek Meydanının açılışını gerçekleştirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını planlıyorlar. Kernek meydanı alanımızın sağ bölümünde kalan 20 bağımsız bölümün kamulaştırılması noktasında belediyemiz yoğun bir çalışma yaptı. Bağımsız bölümlerin hepsi yıkıldı. Yapacağımız çalışmalarla birlikte Kernek Meydanı aslına uygun bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Rehabilitasyon, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, Kernek Meydanında yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika


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