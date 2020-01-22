Başkan Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatını inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve daire başkanlarıyla Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatın mevsim şartlarına göre hızla ilerlediğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde belirtilen süre içerisinde inşaatımızı tamamlayarak kayısı üreticimizin hizmetine sunacağız.

Maliyet olarak baktığımızda yaklaşık 100 milyon lira tutarındaki bu yatırımımız, Malatya tarihinde gerçekleştirilen önemli bir yatırım. Belediye olarak böyle büyük bir yatırımın yanında diğer yatırımlarında hız kesmeden devam ediyor olması Malatya için önemli bir kazanım. İlgili firma, hem personel yetiştirilmesi noktasında hem de yapılacak olan çalışmalar noktasında iki yıl çalışmalarımıza destek verecek."