Malatya Büyüyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, kentte incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu kent merkezinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Gürkan, kent merkezinde Akpınar Mahallesinde iş yelerinin bulunduğu ve yoğun kullanılan hanları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, "Akpınar vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan noktalardan biri. Bu alanı vatandaşlarımız için daha kullanışlı hale nasıl getiririz onun planlamasını yapmaktayız. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte Akpınar'da uygulamayı düşündüğümüz bazı projeler için arkadaşlarımızla birlikte inceleme gezisi düzenledik. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda vatandaş memnuniyetine büyük önem vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Akabinde, Mersedes Kadir Trafik Eğitim Parkını geçen Gürkan, pandemi sürecinde eğitim çalışmalarına ara veren Eğitim Parkıyla ilgili bilgi aldı.

Çocuklara trafik kurallarını öğretilmesini önemsediklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarının ihlal edilmesinden dolayı ülkemizde binlerce kişi ya hayatlarını kaybediyor yada sakat kalıyor. Trafik kurallarının bilinmesi ve yaşantımız boyunca bu kurallara riayet edilmesi çok önemlidir. Bu alan küçük yaştaki çocuklarımız için çok önemli. Çocuklarımız hayatlarını kurtaracak trafik kuralları ile alakalı eğitimlerini burada uygulamalı olarak görmekteler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ne kadar iyi eğitirsek geleceğimiz garanti altında olur. Trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını çocuklarımıza çok iyi bir şekilde anlatmalıyız."