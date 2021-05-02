Başkan Gürkan, mezarlık personeliyle görüştü - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mezarlıkta görev yapan personelle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezarlıklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle görüştü.

Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mezarlık personelinin kutsal bir görev ifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelmiş olduğumuz bu son süreçte sizlerin çalışmalarını takdirle karşılıyor bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Evladın babasından-annesinden uzaklaştığı, kardeşin-kardeşten uzaklaştığı bir dönemde siz bu virüsten vefat eden insanlarımıza karşı görevlerinizi aksatmadan yerine getirmektesiniz. Bu anlamda hepinizin eline, yüreğine sağlık. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak birlik-beraberlik içerisinde Malatya'ya hizmet etmekle görevli ve mükellefiz. Bu görevimizi de en iyi şekilde ifa etme sorumluğu, bilinci ve idrakindeyiz. Sizlerde bu hassasiyete azami titizliği gösterdiniz. Bu anlamda bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor ve kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yeni süreçte Türkiye'ye rol model olan hizmetlerin temelini atıyor vücuda getiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyedir. Hemen mezarlığın karşısında Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi ve GES projeleri. Malatya tarihinin toplam hizmetleri kadar hizmet yapıyoruz. Bu hizmetleri kimlerle yapıyoruz, sizlerle yapıyoruz. El birliğiyle, el ele vererek bu şehri daha ilerilere götüreceğiz. Dün burada medeniyet destanları, kahramanlık destanları, ilim-irfan destanları yazdılar büyüklerimiz, bizlerde sizlerle birlikte bu memlekete hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz."