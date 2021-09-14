Üye Girişi
Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı - Son Dakika

Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı

14.09.2021 17:05
Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesinin organizesinde muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesinin organizesinde muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Malatya'da mahallelerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi tarafından 28 muhtara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Aydın Baruş da katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "Bir dönem veya uzun dönem görev yapan muhtar arkadaşlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür plaketi takdim edeceğiz. Bizleri kırmayarak programımıza gelen Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı memnun olduklarını dile getiren Başkan Gürkan, "Biz muhtarları demokrasinin kaynağı olarak tarif ediyoruz. Demokrasi bir nehirse o nehri besleyen kaynaklar muhtarlardır. Muhtarlar demokrasinin temelidir. Seçilmişlerde hiçbir amblem altında olmayıp sadece şahıs olarak seçilmek önemli bir unsurdur. Bu da mahallede en güvenilir insan, sözüne itibar edilen insan, adil ve adaletli olan insan anlamındadır. Bizde muhtarlarımızla büyükşehir belediyesi olarak sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya bugün yüz yılların hizmetini alıyor. Malatya'nın her tarafı şu anda şantiye. Bir sene sonra Malatya'da dişe dokunacak hiçbir sorun söyleyecek kimse kalmaz. Yıllarıdır sorun olarak konuşulan her şey çözüldü ve çözülmeye de devam ediyor. Türkiye'de ilk defa büyükşehir olarak ve 81 ilde bütün kırsal kesimleri, asfaltlayan tek büyükşehir belediyesiyiz. Yılsonuna kadar eksik kalan yerlerde asfaltlanacak ve bitecek. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Biz sahada muhtarlarımızla beraber çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mıdır vardır. Yeni ihtiyaçlar gelecek midir gelecektir. Onları da hep birlikte el ele vererek şehrimizi huzur şehri haline getireceğiz, şehrimizi mutlu şehir haline getireceğiz. Şehrimizi adil, adaletli ve irfanlı insanlar şehri haline getireceğiz. Şehrimizi Evliya Çelebi'nin dediği gibi Dar-ü'l Rifat yapacağız. Seçkin insanların yaşadığı diyar yapacağız. Muhtarlarla belirlediğimiz şu veciz ifadede dedik ki; pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Çalışmanın, gayret etmenin, hizmet etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak dedik. Biz azim duygusu içerisinde çalışacağız, hırs duygusu içinde değil. Biz, muhtarlarımızın azim duygusu içerisinde çalıştıklarını biliyoruz" diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise " Vatandaşlarımızın bizlere ulaşmasında çok büyük emeği geçen muhtarlarımızdır. Salgın sürecinde muhtarlarımızın yapmış oldukları yardımlar nedeniyle, vatandaşlarımız nezdinde salgın sürecinin takip edilmesi ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirme noktasında, aşılama noktasında hizmet ve katkılarından dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Salgın ilimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çabalarımıza devam edelim. Vatandaşlarımızı uyarmaya devam edelim. Aşılama konusunda da aşısını yaptırmayan tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını tavsiye edelim. Bu konuda muhtarlarımızın katkılarının devam edeceğine yürekten inanıyorum. Muhtarlarımız her zaman vatandaşlarımızın dertlerini ve sıkıntılarını bizlere ulaştırmada büyük emek sarf ediyorlar. Bizlerde konuya vakıf olduğumuzda mümkün olduğunca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve belediyelerimiz muhtarlarımızın sorunlarına çözüm bulma noktasında güçlü irade sergiliyorlar. Büyükşehir belediyemizin üst ve altyapı konusunda çok büyük hizmetler götürdüğünü bende müşahede ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde bu hizmetlerin kolay götürülmediğini ve altyapı konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını da söylemek istiyorum. Malatya birlik ve beraberlik halinde muhtarlarımızın da desteğiyle sıkıntıları kısa zamanda aşar ve vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetlere kavuşmasını bir an önce temin eder. Muhtarlarımız birliğini ve beraberliğini devam ettirdiği sürece sıkıntıların kalmayacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan ve Vali Baruş muhtarlarla çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Programın sonunda ise Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi tarafından sahada yaptıkları çalışmalarından dolayı 28 muhtara teşekkür plaketleri Gürkan ve Baruş tarafından verildi. - MALATYA

Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı
Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı
Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı

Selahattin Gürkan, COVIRAN Bereket, Türkiye, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Faroe Adaları'nda, 17:19 Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde1500'e yakın balina ve yunus katledildi Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil 17:11 Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. 17:04 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.
Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti 16:55 Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti 16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti
Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı 16:12 Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:14 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
17:03 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.
16:49 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
16:38 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonlar Ligi hakkında konuştu: Kolay değil ama hayal kurabiliriz
16:36 İçinde çorba pişen tencerenin patlaması sonucu 3 çocuk annesinin yüzü yandı
16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti
16:20 Eve giren hırsızlar anne ve kızı dövüp altınları çaldı, azmettirici ise evin büyük kızı çıktı
16:12 Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı
Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi         
17:19
İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu         
17:15
Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı         
17:05
Çay ocağı işletmecisinin darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan kadın kendini savundu: Çay ocağında cinsel ilişkiye girmek istedi Çay ocağı işletmecisinin darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan kadın kendini savundu: Çay ocağında cinsel ilişkiye girmek istedi         
17:03
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin         
16:50
Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı         
16:31
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı         
16:20
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu         
15:58
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 17:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement