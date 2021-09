Başkan Gürkan, muhtarlara teşekkür plaketi programına katıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesinin organizesinde muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Malatya'da mahallelerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi tarafından 28 muhtara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Aydın Baruş da katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "Bir dönem veya uzun dönem görev yapan muhtar arkadaşlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür plaketi takdim edeceğiz. Bizleri kırmayarak programımıza gelen Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı memnun olduklarını dile getiren Başkan Gürkan, "Biz muhtarları demokrasinin kaynağı olarak tarif ediyoruz. Demokrasi bir nehirse o nehri besleyen kaynaklar muhtarlardır. Muhtarlar demokrasinin temelidir. Seçilmişlerde hiçbir amblem altında olmayıp sadece şahıs olarak seçilmek önemli bir unsurdur. Bu da mahallede en güvenilir insan, sözüne itibar edilen insan, adil ve adaletli olan insan anlamındadır. Bizde muhtarlarımızla büyükşehir belediyesi olarak sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya bugün yüz yılların hizmetini alıyor. Malatya'nın her tarafı şu anda şantiye. Bir sene sonra Malatya'da dişe dokunacak hiçbir sorun söyleyecek kimse kalmaz. Yıllarıdır sorun olarak konuşulan her şey çözüldü ve çözülmeye de devam ediyor. Türkiye'de ilk defa büyükşehir olarak ve 81 ilde bütün kırsal kesimleri, asfaltlayan tek büyükşehir belediyesiyiz. Yılsonuna kadar eksik kalan yerlerde asfaltlanacak ve bitecek. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Biz sahada muhtarlarımızla beraber çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mıdır vardır. Yeni ihtiyaçlar gelecek midir gelecektir. Onları da hep birlikte el ele vererek şehrimizi huzur şehri haline getireceğiz, şehrimizi mutlu şehir haline getireceğiz. Şehrimizi adil, adaletli ve irfanlı insanlar şehri haline getireceğiz. Şehrimizi Evliya Çelebi'nin dediği gibi Dar-ü'l Rifat yapacağız. Seçkin insanların yaşadığı diyar yapacağız. Muhtarlarla belirlediğimiz şu veciz ifadede dedik ki; pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Çalışmanın, gayret etmenin, hizmet etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak dedik. Biz azim duygusu içerisinde çalışacağız, hırs duygusu içinde değil. Biz, muhtarlarımızın azim duygusu içerisinde çalıştıklarını biliyoruz" diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise " Vatandaşlarımızın bizlere ulaşmasında çok büyük emeği geçen muhtarlarımızdır. Salgın sürecinde muhtarlarımızın yapmış oldukları yardımlar nedeniyle, vatandaşlarımız nezdinde salgın sürecinin takip edilmesi ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirme noktasında, aşılama noktasında hizmet ve katkılarından dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Salgın ilimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çabalarımıza devam edelim. Vatandaşlarımızı uyarmaya devam edelim. Aşılama konusunda da aşısını yaptırmayan tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını tavsiye edelim. Bu konuda muhtarlarımızın katkılarının devam edeceğine yürekten inanıyorum. Muhtarlarımız her zaman vatandaşlarımızın dertlerini ve sıkıntılarını bizlere ulaştırmada büyük emek sarf ediyorlar. Bizlerde konuya vakıf olduğumuzda mümkün olduğunca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve belediyelerimiz muhtarlarımızın sorunlarına çözüm bulma noktasında güçlü irade sergiliyorlar. Büyükşehir belediyemizin üst ve altyapı konusunda çok büyük hizmetler götürdüğünü bende müşahede ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde bu hizmetlerin kolay götürülmediğini ve altyapı konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını da söylemek istiyorum. Malatya birlik ve beraberlik halinde muhtarlarımızın da desteğiyle sıkıntıları kısa zamanda aşar ve vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetlere kavuşmasını bir an önce temin eder. Muhtarlarımız birliğini ve beraberliğini devam ettirdiği sürece sıkıntıların kalmayacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan ve Vali Baruş muhtarlarla çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Programın sonunda ise Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi tarafından sahada yaptıkları çalışmalarından dolayı 28 muhtara teşekkür plaketleri Gürkan ve Baruş tarafından verildi. - MALATYA