Başkan Gürkan, müteahhitleri kabul etti - Son Dakika

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında göreve seçilen MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat sektörüyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yapılan ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, "Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemi ve şuan ki dönemde de Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bizlere olan yaklaşımı çok samimi. Başkanımızın yaptığı hizmetler hakikaten Malatya için kayda değer hizmetler. Bu konuda başkanımıza hem şahsım hem de yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Müteahhitlik sektörü büyük ve güçlü bir sektör. Dolayısıyla problem ve sorunları daha fazla olan bir sektör. Müteahhitlerin temsilcisi olarak Malatya'da 2015 yılında kurulan MİMDER'dir. Derneğimiz Ankara'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonuna bağlı. Malatya'da yaklaşık 6 yıldır hizmet veriyoruz. Derneğimizin biraz daha açıkçası yerel yönetimlerle daha yakın olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada sizlerden talebimiz aslında bunlar. Bizler sorunlarımızı sizlere sunup çözüm yolunu da getirdiğimiz zaman bizlere desteğiniz her zaman güçlü oldu. Bundan sonrada böyle olacağını düşünüyoruz" dedi.

Malatya'da yatırımlar boyutu itibariyle yüz yılın hizmetlerinin yapıldığına vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Biz şehri yönetirken, katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde ve birlikte yönetim çerçevesi içerisinde özellikle paydaşlar noktasında görüş ve önerileri almamız bizim için çok önemlidir. Bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı belirlememizdeki en önemli etkende paydaşlarımız, STK'larımız, meslek kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz, yerel önderler veya bizim muhataplarımızdır. Bu anlamda MİMDER'in de görüş ve düşüncelerinin alınmasından bizler mutluluk duyarız. Bizler özellikle müteahhitlerimizin Malatya ölçeğinde boş kalmamaları adına gerek deprem konutlarıyla ilgili belediyemizin yoğun çalışmaları ve Çevre ve Şehircilikle birlikte Valiliğimizle koordineli çalışmaları, gerek kendi işlerimizdeki yoğun çalışmalarımız, gerekse genel idareden aktarılan bütçelerle Malatya'nın imar ve yapılaşmasına sunulan katkıların Malatyalı müteahhit firmalar tarafından yapılmış olması ve alınacak olması bizleri sevindirir.

Bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hakikaten yatırımlar boyutu itibariyle yüz yılın hizmetlerini yapıyoruz. Bir taraftan da genel hizmette aynı şekilde yoğun bir hizmet çalışması yürütülüyor. Pandemiye rağmen Malatya'da hakikaten sağlıklı büyüme noktasında, huzur şehri olma noktasında, insanların birbirlerini sevdiği saydığı ve birbirlerine saygı gösterdiği bir şehir ortamının oluşması noktasında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu örnekle de zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında Malatya'yı örnek gösteriyor. Zaman zaman muhalefet liderlerinin açık oturumlarda televizyonlarda Malatya'mız örnek il olarak gösteriliyor. Hem huzur bakımından, hem çağdaşlık anlamında, hem modern anlamda hem de yatırımlar anlamında örnek gösterilen bir il konumundayız. Malatya neticede bunları başarmışsa paydaşlarla birlikte başarmıştır. Bu başarının daha ileriye gitmesi ve taşınması lazım. Malatya geçmişte medeniyetler merkezi olan bir şehir. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri. Bu destan şehirde büyüklerimiz dün medeniyet destanları, kahramanlık destanları ve ilim irfan destanları yazdılar. Bizlerde paydaşlarımızla birlikte Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında hizmet destanları yazacağız. MİMDER'in de bizlerin hizmetleri yaparken görüş ve önerileri aydınlatıcı, rehberlik edici ve yön gösterici pusulamız olacaktır" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında, Bülbüloğlu, MİMDER'in iki ayda bir çıkaracağı ve sektördeki gelişmelerin yer alacağı MİMDER dergisini Başkan Gürkan'a hediye etti. - MALATYA