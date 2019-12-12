Başkan Gürkan, öğrencilere yerli malının önemini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, öğrencilere yerli malının önemini anlattı - Son Dakika

Başkan Gürkan, öğrencilere yerli malının önemini anlattı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe Semt Konağında Yerli Malı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Gürkan, öğrencilere yerli malının önemini anlattı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe Semt Konağında Yerli Malı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılarak çocuklarla bir araya geldi.


Yerli malı tüketiminin çocuklarımıza erken yaşlarda benimsetilmesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "12 Aralık Ülkemizde Yerli Malı haftası olarak kutlanmakta. Bu hafta içerisinde yerli malı kullanımının ne kadar önemli olduğu çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir şekilde anlatılmalıdır" dedi. Kendi değerlerimizin ortaya çıkarılması ve kendi değerlerimizin kullanılmasına dikkat edersek çok daha önemli mesafeler kat etmiş olacağımıza dikkat çeken Gürkan, " Ülkemiz zamanında birçok ihtiyacını dışarıdan karşılamak durumunda kalmıştı. Ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılar duruma geldik. Ülkemiz teknolojik gelişmeler ve özellikle Savunma Sanayinde gerçekleştirilin büyük hamleler sonrasında yüzde 70 oranında ihtiyaç duyduğumuz teknolojik ürünleri kendimiz üretir hale geldik. Yerli Malı kullanmalı ve bunu özendirmeliyiz. Her ne olursa olsun önceliğimiz yerli malı olmalıdır" diye konuştu.


Başkan Gürkan daha sonra çocuklarla yakından ilgilenerek çocuklar tarafından okunan şiirlere eşlik etti. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Yerli Malı, Yeşiltepe, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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