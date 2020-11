Başkan Gürkan öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Malatya Lisesi'nin geçmişi ve kimliği olan bir okul olduğunu belirten Başkan Gürkan, bu lisede yetişen ünlü siyaset ve kültür-sanat adamlarına dikkat çekti. Ara tatile giren öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulunan Gürkan, "Her kitabı okuyun ama zihninizi sadece bir kitaba teslim edin, o da Kuran-ı Kerim'dir" dedi. Malatya Lisesi'ndeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çolak, daire başkanları, şube müdürleri, okul idarecileri ve muhtarlar katıldı. Malatya Lisesini, tarihi geçmişi olan önemli bir eğitim kurumu olarak niteleyen Başkan Gürkan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Gürkan, "Çocuklar bu okul çok önemli bir okul, çok önemli bir okulda okuyorsunuz, bu okulda çok önemli öğretmenler görev yaptı. Bayrak şiirini yazan Arif Nihat Asya bu okulun idarecisi ve öğretmeniydi, daha birçok değerli öğretmenler vardı, yazarlar, çizerler, düşünce adamları, bilim adamları bu okuldan çıkmıştır. Dolayısıyla okulunuzun kurumsallaşmış bir yapısı var. Malatya Lisesi geçmişi olan kimliği olan bir okul. Bu okulda okuduğunuz için kendinizi şanslı addetmeniz gerekir. Sizler burada kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini ve ülkenin geleceğini de düşünerek kendinizi yetiştirmeniz lazım. Boş zamanlarınızda muhakkak bir enstrümanınız olsun, spor veya resim gibi hobileriniz olsun. Bol Bol kitap okuyun, her türlü kitabı okuyun ama kitapların esiri olmayın, onları kendi zihninizde yorumlayın o kitabı egemenliğiniz altına alın. Sadece bir kitaba teslim olursunuz oda Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitapları egemenliğiniz altına almazsanız her okuduğunuz kitabın etkisi altında kalırsınız. Dolayısıyla kişilik ve benliğinizin oluşması için o okuduğunuz kitapları zihninizde yoğuracaksınız kendi yol haritanızı ve kendi pusulanızı ona göre belirleyeceksiniz. Ben sizlere inanıyorum ve güveniyorum sizler ne kadar güzel yetiştirilirseniz, iyi eğitim alırsanız geleceğimiz o kadar teminat altında olur. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğimizin emin ellerde olması için sizlerin eğitim gördüğü eğitim kurumlarını, mekanların fiziki şartlarının iyileştirilmesi de biz idarecilerin görevleridir. Şimdi bir ara tatile gireceksiniz, bunu iyi değerlendirin. Pandemiye dikkat ederek, daha çok evde vakit geçirin" şeklinde konuştu. - MALATYA