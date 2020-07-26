Başkan Gürkan, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ordu'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den seçilen 14 Büyükşehir Belediye Başkanından 11'i Ordu'da toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, görüşmede, kente yapılan hizmet ve çalışmaları anlattı.

Kenti tanıtmak için önemli girişimlerde bulunduklarını aktaran Gürkan, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan bir toplantıda büyükşehir belediye başkanları olarak şehirlerimizde sırayla toplantı yapma kararı aldık. Bu kararın da ilki Ordu'da gerçekleştirildi. Başkanımız burada yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalarının bir kısmını da görmek nasip oldu. Çalışmalar hakikaten titizlikle yürütülmüş. Doğanın ve yeşilin korunması noktasında güzel işler yapılmış." ifadesini kullandı.