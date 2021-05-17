Başkan Gürkan Orduzu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Orduzu Mahallesi'nde yapılan sentetik çim saha alanlarında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bölgedeki amatör spor kulüplerinin istifadesine sunulacak sentetik çim saha alanlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Orduzu'da üç amatör spor kulübünün olduğunu, bunların sahası olmadığı için başka bölgelerde antrenman yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Malatya'nın her noktasında gençlik ve spor hizmetleriyle alakalı olarak gençlik kampı, gençlik karşılama merkezi, kapalı spor salonları, jimnastik salonları ve semt sahaları olsun buraya Malatya tarihinin en büyük yatırımları gelmiş oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda 300 milyonun üzerinde bir yatırım Malatya'mıza kazandırıldı. Bu bölgemizde üç tane sentetik çim saha yapıyoruz. Bu üç sahamızın toplam maliyeti 7 milyon liranın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Bu sahalarımız Orduzulu hemşerilerimize hayırlı olsun."