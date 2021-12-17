Başkan Gürkan, Salköprü Semt Konağı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Gürkan, "Çocuklarımıza bugünden bu memleketin değerlerini öğretmemiz lazım. Ailelerini, vatanlarını, milletlerini, bayraklarını sevmeleri gerektiğini öğretmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız öğretmenlerini rol model olarak almaktalar. Bundan dolayıdır ki çocuklarımızı en iyi şekilde yarınlara hazırlamalıyız. Yerli Malı Haftası etkinliğini düzenleyen çocuklarımıza bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın Yerli Malı Haftalarını kutluyorum" dedi.

Başkan Gürkan daha sonra Salköprü Semt Konağı'nda üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri de ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Salköprü Semt Konağı'nda üniversite sınavına hazırlanan 160 öğrenciye tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Gürkan, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Öğrencilerden Başkan Gürkan'a teşekkür

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler.