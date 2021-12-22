Başkan Gürkan, Sanayi Sitesi Esnaflarını ziyaret ediyor - Son Dakika

Esnafların taleplerine hızlı çözümler üretmek için gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem vermekteyiz. Gerek STK temsilcileriyle gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla her zaman istişare halindeyiz. Malatya'yı bölgesinde parlayan bir yıldız konumuna getirmek için birçok yatırım gerçekleştirmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken esnaflarımızda pandemi gibi bir salgının yaşandığı dönemde bile ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüler. Millet olarak zor günler yaşadık. Bu zor süreci hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyarak atlatacağız.

Esnaflarımızın bize iletmiş olduğu talep ve sıkıntıları ortak akıl ile çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Esnaflarımızın her daim yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yoğun ve ağır iş tempolarına rağmen bizleri güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılayan esnaflarımıza bu davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan ziyaret sırasında esnaflara bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunurken, esnaflarda Başkan Gürkan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.