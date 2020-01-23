Başkan Gürkan: Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan: Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur - Son Dakika

Başkan Gürkan: Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur" dedi.

Başkan Gürkan: Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırat Mahallesi Muhtarlığı ile Semt Konağını ziyaret ederek kursiyerler ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Başkan Gürkan'a Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcı Latif Okyay, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner "Fırat Mahallemizin sorunları ve vatandaşlarımızın istekleri dinlemek üzere davetimize icabet eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Malatya Ticaret Borsası Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Fırat Mahalle Muhtarlığımızı ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahallemizdeki talep ve sorunları görmek ve yerinde dinlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili yöneticilerimizle birlikte buradayız. Fırat Mahalle muhtarımızın taleplerini dinledik. Yapılması gerekenleri talepleri, önerileri arkadaşlarımız not aldı. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.


Fırat Mahallesinin homojen bir yapısı olduğundan söz eden Başkan Gürkan, "Muhtarımız mahallelik bilinci ve komşuluk kavramının yitirilmemesi noktasında çaba gösterdiklerini ve bu anlamla Fırat Mahallesi Dayanışma ve Kültür Derneği kurulması noktasında mahalle sakinleri tarafında bir çalışma başlatıldığını ve resmi prosedürün belli bir aşamaya geldiğini bizlere ilettiler" şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan, konuşmasına " Bizler şehirlerin medeniyetleri devam ettirmek istiyorsak, mahallelerde onlara hayat bulabilecek temeller oluşturmamız lazım. Muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz gezilerde ve sohbetlerde mahallelik noktasında çalışmaları takdire şayandır. Fırat mahallemizde de bu hassasiyeti gördük. Bu çalışmalar inşallah devam eder. Başlatmış olduğumuz mahallelik kültürü Türkiye Projesi oldu. Kavramların içini doldurmadığınız zaman bir anlam ifade etmez." Selahattin Gürkan, 2014 yılında Mahallelik Projesinin, 2019 yılında ise Sosyal Entegrasyon Projesinin en önemli projeleri olduğunu ifade etti.


Ziyaretin sonunda, Fırat Mahallesi ziyaretinde Halı Dokuma Atölyesinde çalışma yapan kursiyerler tarafından dokunan halı ve dokuma Türk Bayrağı Başkan Gürkan'a hediye edildi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması
23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan: Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]