Başkan Gürkan, Şoför Esnafının Sorunlarını Dinledi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'a açık destek vereceklerini belirterek "Malatya'daki oy oranını inanılmaz derecede yukarı doğru çıkarmalıyız" dedi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnafı temsilcileri ile birlikte AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, Başkan Gürkan'a açık destek verdiklerini söyledi. İnce ve beraberindeki esnafları ağırlayan Başkan Gürkan, bir süre şoför esnafları ile sohbet etti. Burada konuşan Başkan Gürkan, "Sizleri misafir etmek bizler için onur verici, siz Malatya için sigortasınız. Çünkü Malatya'nın her noktasında siz varsınız. Dolayısıyla sizin orada geçmeniz bile orada güvenlik anlamında bir sigortadır. Çünkü ıssızlık, korkutucu, ürkütücü bir durumdur. Bu anlamda biz Malatya'daki minibüsçü esnafımız olsun, diğer taşımayla ilgili esnafımız olsun, bizlere olumsuz yansıyan bir şey olmadı. Yani Malatya genelinde olumsuz yansıyan bir şey olmadı. Bu da sizin gerek dernekleşmeniz anlamında, gerek yetiştirildiğiniz aile anlamında, gerek mesleğinizi icra etme noktasındaki hassasiyetleriniz anlamında önemli bir göstergedir. Zaman zaman servislerle ilgili bu hat minibüslerle ilgili veya binen yolcularla ilgili başka yerlerde çok şikayet alıyoruz. Ama şeytanın kulağına kurşun Malatya'da böyle belirgin bir şikayet yoktur. Burada da başta başkanımız olmak üzere sizlerin dirayetli dik duruşunuz, onurlu duruşunuz ve insana insan gibi muamele etme anlayışınız, bunun belirgin en temel göstergesidir" ifadelerini kullandı.



Müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, "Müşteri veli nimettir düşüncesiyle bakmak lazım ve o güveni vatandaşa vermemiz lazım. O zaman vatandaşımızda da şu algı oluşur; 'minibüsçü geldiği zaman beni yolda bırakmaz'. veya 'minibüste bir şeyi mi unutursam bana akşama geri döner' anlayışının hakim olması önemli bir hadise. Malatya'da sizler özellikle milli duruşlarınız, gerek Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya teşrifleriyle ilgili göstermiş olduğunuz feragat, gayret, çaba her türlü takdirin üzerindedir. Sizler her zaman toplumsal bir hadise olduğu zaman 15 Temmuz ki darbe girişimine karşı en başta minibüsçülerimiz çok dik duruş sergilediler. Daha önceki zamanlarda Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya teşriflerinde de sizler her zaman ön planda oldunuz" diye konuştu. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise, "Başkanımız öncelikle milletimizin adayıdır. Cumhurun adayıdır, Cumhurbaşkanımızın adayıdır. Benim şahsi düşüncem ve esnaflarımızın düşüncesi olarak söylemek istiyorum. Hiçbir torpil olmadan, kendi emeğiyle, milletin desteği ile büyükşehir belediyesine aday gösterilen başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Bugün şoför esnaflarımızla birlikte gerek halk otobüsçüleri gerek, minibüsçü gerek servisçi, köy ve belde minibüslerimiz, ilçe minibüslerimiz, iller arası taşımacılık yapan minibüsçülerimizin temsilcileri ile birlikte sayın başkanımıza Malatya'da şoför esnafları olarak destek vermek, yanında olduğumuz göstermek amacıyla, hem hayırlı olsun dilemek, hem de açık bir şekilde desteğimizi vermek amacıyla ziyarette bulunduk. Bir kez daha hayırlı olmasını cenabı Allah'tan diliyorum" dedi.



"Şoför esnafımızın gücünü kimse basite almasın" diyen İnce, "Şoför esnafımız basından daha güçlü olan meslek kuruluşudur. Çünkü günlük ortalama minibüsçülerimizin, servisçilerimiz, otobüslerimizin taşıdığı 300 bine yakın yolcu hareketliği bulunmaktadır. Şoför esnafımızın da araç içerisindeki vatandaş ile olan diyalogu, bir basından daha güçlüdür. Bundan dolayı esnaflarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Bu dönemde de bizler 31 Mart'a kadar yanında durarak Malatya'daki oy oranını inanılmaz derecede yukarı doğru çıkarmalıyız. Türkiye de 3'üncü il değil, 1'inci il olmak gerekiyor. Çünkü başkanımız milletin adayı olarak gösterilen 81 ildeki tek adayımızdır. Bu noktada kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

