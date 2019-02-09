Başkan Gürkan, Türk Ocakları'nın Konuğu Oldu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Kent Kültürü ve İnsan' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Kent Kültürü ve İnsan' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.



Burada konuşan Gürkan, "Türkiye'nin bütçesi en yüksek olan belediyeler bakın, bizim beş senede yaptığımızı onların 50 yıldan yaptıklarından daha fazladır" dedi.



Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından her hafta gerçekleştirilen konferanslar serisinin bu haftaki konuğu Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. "Kent Kültürü ve İnsan" konulu konferans öncesi konuşan ocak başkanı Nadir Günata, Battalgazi ilçesinin tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ile birlikte yeniden şaha kalktığını belirterek, "Biz Battalgazi ilçemizin geçmişte ne olduğunu biliyorduk. Ama Battalgazi İlçesi Allah'a hamd olsun bugün tarihi kimliği ile miraslarıyla canlandı, ayaklandı ve Battalgazi ilçesi yepyeni bir şekil aldı. Battalgazi ilçesinde hanlar, hamamlar, kervansaraylar, yeni yatırımlar, yeni işler yapıldı. Ben kendim gezdim gördüm, her tarafı en ücra noktalara kadar asfaltlandı. Battalgazi'de sadece Kervansaray yapılmadı. Ulu Cami yapıldı, Kanlı Kümbet yapıldı ve oradaki bütün yatırlar imar edildi. Onun dışında Battalgazi İlçesinde Büyükşehirlerin bile yapamadığı akıllı belediye binası yapıldı. Asfalt şantiyeleri oluşturuldu, konkasör işletmeleri oluşturuldu, tarihi sokaklar oluşturuldu. Yani Battalgazi ilçesi hem geçmişi, hem bugünü anlatan bir ilçemiz oldu. Battalgazi ilçemizin 3 dönem belediye başkanlığını yapan Selahattin Gürkan kardeşimiz kendi kimliği ve kişiliği ile hem milliyetçidir, hem muhafazakardır, hem cumhuriyetçidir, hem demokrattır. Yani bu kimliği taşıyan, özelliği olan bir kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.



Başkan Gürkan ise 'Kent Kültürü ve İnsan' konusunda katılımcılara bilgiler vererek, "Hepinizin doğuştan getirdiği sorumluluklar ve hükümlülükler var. Bir insan önce kendi nefsine karşı bir sorumluluğu var, kendi ailesine karşı sorumluluğu var, bunlardan da daha en önemlisi içinde yaşadığı toplum ve insanlara karşı sorumluluk ve hükümlükleri vardır" ifadelerine yer verdi.



Birçok belediyenin 50 yılda yapamadıklarını 5 yılda yaptıklarını belirten Gürkan, "Türkiye'de hangi belediyeyi alırlarsa alsınlar bizim beş yılda yaptıklarımız onların elli yılda yaptıklarından fazladır. Bunu üç dönem belediye başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum. Bizim genel merkezin belirlemiş olduğu üç yüze yakın soru var. O sorularda Hizmet binası var mı, yaşam merkezi var mı, engelli merkezi var mı, rehabilitasyon merkezi var mı, kadın sığınma evi var mı, hayır çarşısı var mı, müzesi var mı, kültür sanat evi var mı, yani buna benze sorular. Bu soruların hepsinde "Evet" olan sadece Battalgazi Belediyesi'dir. Türkiye'de ilk elektronik belediye sistemine geçen belediye de Battalgazi Belediyesidir. 2004 yılından önce yazarlarımız, çizerlerim kültür anlamında, sanat anlamında Battalgazi ve Malatya'mız ile ilgili yazmış oldukları yazılarda, 'önce çökmüş, sonra göçmüş, ölüm sessizliğine bürünmüş ve ölüm uykusuna yatmış bu ölünün tekrar ayağa kaldırılması gayri mümkün. Biz bunları yazmakla günahlarımızın affedileceğini düşünüyorsak, yanılıyoruz' diye yazılıyordu. Ama bugün Battalgazi'deki tüm eserler, bugün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kısa sürede Allah'a çok şükür ayağa kaldırıldı. Alt yapıda Türkiye rekoru Battalgazi belediyesi'ne aittir" şeklinde konuştu.



Gürkan, "Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiye şimdiye kadar oy vermişse olursa olsun, hangi ideolojiye mensup olursa olsun, bizim herkesi Malatya paydası altında birleştirme gibi sorumluluğumuz var" diye konuştu.



Program sonunda Ocak Başkanı Günata, Belediye Başkanı Gürkan'a plaket takdim etti. - MALATYA

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