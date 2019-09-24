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Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

50 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, minibüs, otobüs ve trambüsler de seyahat eden vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, minibüs, otobüs ve trambüsler de seyahat eden vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ve minibüsçü esnafı da eşlik etti.

Başkan Gürkan, kentte ulaşımın güvenli, huzurlu ve mutlu bir şekilde yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ailelerin, çocuklarını toplu taşıma aracına bindirdiği zaman gideceği yere rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde gidip gelmesi gönül huzurunun olması bizim için ve Malatya'mız içinde ayrı bir ayrıcalıktır. Minibüsçüler odamız ve UKOME'de alınan kararlar doğrultusunda kendiliğinden kılık-kıyafet ve davranışlarıyla müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım içerisinde oldukları için minibüsçü esnafımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de müşteri memnuniyetini daha ileri seviyelere getireceklerine inanıyorum. Oda başkanımıza ve değerli şoförlerimize teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra minibüs, otobüs ve trambüslerle seyahat eden vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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