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Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

17.06.2021 15:01
Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesi Yukarıörükçü Mahallesini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesi Yukarıörükçü Mahallesini ziyaret etti. Başkan Gürkan, Yukarıörükçü mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelerek Akçadağ'a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malatya genelinde yapılan yatırım ve hizmetleri inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yapıldığı yerlerde mahalle sakinlerini de ziyaret ediyor. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Yukarıörükçü Mahallesi'nde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Gürkan, hizmetlerde hep birlikte gayret ederek, çaba göstererek Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlayacaklarını söyledi.

Başkan Gürkan'ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yukarıörükçü Mahallesi Muhtarı Necmettin Korkmaz, "Selahattin Gürkan Başkanımız yoğun olmalarına rağmen mahallemizi ziyaret etti ve bizlerle bir araya geldi. Kendilerine teşekkür ederiz. Önceki dönemlerde mahallemiz hizmetlerden faydalanamadı. Başkanımızın sayesinde iki yıllık süre içerisinde 10 bin metre içme suyu şebekesi, 10 kilometre stabilize yol, sulama suyumuz için sondaj çalışması ve 7 bin metre sulama suyu çalışması yapıldı. İnşallah yakın zamanda da asfalt çalışmamız başlayacak. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Keklikpınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Topal ise, "Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlere 450 metre dik olan bir mesafeden su getirerek mahallelimizin hizmetine sunan MASKİ Genel Müdürümüz ve personeline de teşekkür ediyoruz. Biz önceden tozlu yollara razıydık ancak şimdi asfalt yollarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolculuk yapıyoruz" şeklinde konuştu. Aşağıörükçü Mahallesi Muhtarı Bekir Kınık ve Kadıibrahim Mahallesi Muhtarı Bekir Akça da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Görevlerinin insanlara hizmet olduğunu ve hizmet ettiklerinde mutlu olduklarını ifade eden Başkan Gürkan ise, "İnsanımızın yüzü gülüyor. Esasın da 20. yüzyılın işleri olan asfalt işleri 21. yüzyıla sarkıtılmış. İnşallah bu yıl sonunda Büyükşehir Belediyesine ait hiçbir yol asfaltsız olmayacak. Geçen yıl yüzde 80 asfalt çalışmamızı bitirmiştik. Kalan yüzde 20'lik kısmını da bu sene bitiriyoruz. Kalan zamanlarımızda ilçe belediyelerimize de ait olsa ara yolları da asfaltlıyoruz. Ayrıca MASKİ bölgenin sulama suyu, içme suyu, atık sular ve kanalizasyonuyla ilgili yoğun çalışmalar yapıyor. Çevre ile ilgili katı atık aktarma istasyonlarıyla ilgili yoğun çalışma

içerisindeyiz ki Akçadağ'ın şuanda katı atık aktarma istasyonu mevcut. Ayrıca Akçadağ ilçemizde atık suların akarsulara karışmaması noktasında arıtma tesisi yapılması için ihale sürecini başlattık. Çünkü 12 ilçemizin hepsine arıtma tesisi yapacağımızı ifade etmiştik. Bu tesislerimizin de büyük bir kısmının ihalesini yaptık. Ben hemşerilerimizin bizlere göstermiş oldukları yakın ilgili ve alakadan dolayı, sahada çalışan arkadaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı hemşerilerime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki hizmetlerde hep birlikte el ele vereceğiz, gayret edeceğiz ve çaba göstereceğiz. Gerek ilçe belediyelerimiz, ilçedeki siyasi parti başkanlarımız, STK'lar, muhtarlar, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimizle el ele vereceğiz ve Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Selahattin Gürkan, Yatırım, Akçadağ, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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