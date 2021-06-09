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Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu

09.06.2021 15:27
Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile birlikte Kuru Kayısı Soğuk Hava Deposu ve Lisanslı Depoculuk alanında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile birlikte Kuru Kayısı Soğuk Hava Deposu ve Lisanslı Depoculuk alanında incelemelerde bulundu.

Yapımına 2019 yılında başlanılan ve içerisinde 10 adet soğuk hava deposunun olduğu, aylık 2 bin 500 ton kuru kayısı işleme ve paketleme kapasitesine sahip olan ve enerji ihtiyacının büyük bir bölümü çatısına kurulan GES ile karşılanacak olan lisanslı soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

"Lisanslı depo teknik ve teknolojik anlamda önemli bir tesis"

Lisanslı Depo alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Lisanslı Depo operasyon ve koordinasyon birimi yöneticisi Ayhan Beyhan, "Projemizin inşaat bileşeni inşaat projemiz tamamlandıktan sonra 2019 yılında başlamış olup Mart 2021 yılında geçici kabulü tamamlanmıştır. İnşaat bileşeni kapsamında her biri 500 ton olmak üzere toplamda 5 bin ton lisanslı depomuz bulunmaktadır. İşleme paketleme ünitesi, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlar, paket arıtma sistemi, 1mw güneş enerji sistemi ve idari binalardan oluşmaktadır. Projemizin inşaat bileşenleriyle ilgili bütün işlemlerin tamamlanmasıyla beraber özellikle mal alımıyla ilgili bileşenlerimizin de tamamlanmasıyla birlikte işletmemiz tam anlamıyla devreye girmiş olacaktır" dedi.

Lisanslı Depo projesinin aşamaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, "Ulusal ve uluslararası bir tesisi Malatya'ya kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Özellikle birçok teknik ve teknolojik donanıma sahip olan tesisimiz aynı zamanda hizmet kalitesini ileriye taşıyacak altyapıya da sahip olacaktır. Kalite yönetim sistemlerinden 9001, 14001 çevre yönetim sistemi ve müşteri memnuniyet yönetim sistemleriyle birlikte bütün entegre yönetim sistemlerini uygulayarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaya gayret göstereceğiz. Diğer aşamamızda Malatya'nın kayısı analizlerinde ihtiyacı olan gerekli olan parametrelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılacağı teknolojik bir laboratuvarda kazandırmış olacağız. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan'a proje ekibimize ve Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise, "Tesisimiz içerisinde bulunan laboratuvarımız akredite bir laboratuvar. Yani lisanslı depoya giren her ürün ister kükürtlü olsun isterse gün kurusu kayısı olsun ihracata tabi bir üründür. Buda üreticilerimiz için önemlidir. Lisanslı depoya alacağımız ürünü Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir yerine ihracatında hem pestisit yönünden hem de nem yönünden herhangi bir engele takılması söz konusu değildir. Yani biz ihracata giden ürünümüzü 5 bin ton kapasiteli depomuzda muhafaza edeceğiz. Diğer bir özelliği ise lisanslı depomuzun bölgemizde bulunmayan ve hatta bileşenlerine baktığımızda Avrupa'da en güncel depo özelliği katan bir özelliktir. Ürünlerimiz depoya geldiğinde öncelikle yıkanıp ardından kendi arasında sekiz farklı boya ayrılıp sonrasında kurutularak tüketiciye ulaşana kadarki aşamada topaklaşmasını da önleyerek 5 kilogramda başlayarak farklı kilolarda paketlenmesini sağlayan bir sisteme sahip olmasıdır. Üreticimizin ve ihracatçımızın ister ürünü depomuza getirip paketleyip direkt ihracata vermesi veya paketleyip depoya almasını sağlayan önemli bir özelliğe sahibiz. Depomuz başta kayısı üreticimiz olmak üzere bölgede önemli bir boşluğu dolduracak" açıklamasında bulundu.

"Çevre ve peyzaj düzeninin ardından lisanslı depo faaliyete geçecek"

Fiziki yapısının tamamlandığı Lisanslı Depo'nun çevre ve peyzaj düzeninin de tamamlanmasıyla faaliyete geçeceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kayısının kümülatif anlamında dünya piyasalarında ki değeri 5 milyar dolar civarındadır. Kayısı üretiminin ve kuru kayısı ihracatının, dünyanın ihtiyacı olan kayısının yüzde 80'ine yakını Malatya'da temin edilmektedir. Şimdiye kadar Malatya'ya sağladığı katma değer ise 250 - 300 milyon dolar civarındadır. Dünya ticaret hacminde 5 milyar dolar olan kayısının Malatya'ya 300 milyon dolar katma değer üretmesi tabii ki bizler tarafından da pek kabul edilebilir bir durum değildi. Göreve geldikten hemen sonra çiftçi ve üreticilerimiz olan kayısı ile uğraşan vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruma noktasında çalışmalarımızı yaptık. Çiftçimizin ürünlerinin araya gitmemesi için özel idare döneminde başlayan, daha sonra devam eden ve bizimde sürdürdüğümüz lisanslı deponun finansmanı noktasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler ve AB ile yapılan görüşmeler neticesinde 13 Milyon 650 bin Euro'luk finansman sağlanarak gerekli proje yapımı gerçekleştirildi. Projenin akabinde 2019'un Eylül ayı içerisinde ihalesini gerçekleştirdik ve kısa bir zaman içerisinde fiziki yapısı tamamlandı. Çevre düzeni ve peyzajının da en kısa zamanda yapılması için arkadaşlarımızla görüştük. Gerekli malzemelerinde alındığını gördük. Ayrıca lisanslı depoda kayısının depolanması için gerekli çalışmalarında tamamlandığını gördük. Lisanslı Depomuzun bir bölümünde işletmeyle ilgili, kimya laboratuvarlarıyla ilgili, eğitim ve toplantı salonlarıyla ilgili çalışmaların da son aşamaya geldiğini gördük" ifadelerine yer verdi.

"Hedefimiz kayısıdaki katma değeri 1,5 milyar dolara çıkarmak"

Lisanslı Depo ile birlikte yeni Şire Pazarı'nın da tamamlanmasıyla hedeflerinin kayısının Malatya'ya kazandıracağı katma değeri 1,5 Milyar dolara çıkarmak olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "Tesisimizi entegre tesis olarak düşünmemiz lazım. Lisanslı depo alanının hemen yanında biz yaklaşık 1 milyar liraya mal olacak Kayısı Şire Pazarını yapıyoruz ve ihalesiyle birlikte yer teslimlerini yaptık. Malatya'ya yakışır Şire Pazarı yapılması noktasında gerekli proje işlemleri ve ihale bitirilmiş oldu. Şire Pazarında da ticarethaneler, iş yerleri, sosyal tesisler, konferans salonları, teşhir bölümleri ve örnek işletme bölümlerinin olduğu bir Şire Pazarı yapıyoruz. Lisanslı depo ile birlikte Şire Pazarının entegre olduğunda Malatya'ya girdi sağlayan ve katma değeri 300 milyon dolar olan rakamı hedeflediğimiz 1,5 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca ilerleyen aşamalarda kayısıyı bütünüyle entegre edebilecek, kayısıyı besin olarak, ambalaj olarak türevlendirecek ve çeşitlendirecek, gıda olarak türevlendirecek ve çeşitlendirecek bir entegre tesisi de buraya monte etmeyi düşünüyoruz. O zaman hedeflediğimiz yıllık 1,5 milyar dolarlık rakamların ve üzerinin Malatya'ya, çiftçimize, esnafının ve halkımızın yüzünü güldüreceğine inanıyorum. Lisanslı depo içerisinde çiftçilerimizin ambalajlamadan önceki bakım, sınıflandırma ve laboratuvar işlemleriyle birlikte depolama işlemleri de yapılacak. Lisanslı depo çiftçilerimize tüccarlar tarafından ürünlerinin yok pahasına alınmasını engelleyecek bir avantaj sağlayacak. Tesise gelen çiftçilerimiz aynı zamanda verilen çeklerle ve depodaki miktarıyla ilgili bankalarda aynı anda paraya çevirecek çek hüviyetine kavuşacak. Buda çiftçimizin yüzünü güldürecek. Malatya'nın sosyal ve ekonomik yapısını değişim sürecine götürecek ve Malatya'ya faydalı ve yararlı olacaktır. Bu projede paydaşımız olan AB'ye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. AB'den alınan finansmanların yerli yerinde kullanıldığını bizzat Sayın Büyükelçi yerlerinde müşahede ettiler. İnşallah bundan sonraki süreçte de sağlanan finansmanların bizzat yerinde kullanılacağından kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Lisanslı depo çok iyi tasarlanmış ve uygulanmış bir tesis"

Lisanslı Depo projesinin arzu edilen ve beklenen neticeye ulaşması temennisinde bulunan Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, "Malatya'ya geldiğimde kuru kayısı üretiminin başkentinin Malatya olduğunu bana söylemişlerdi. İki günlük ziyaretimizdeki tespitlerimiz, gözlemlerimiz, gerek üretim tesisleri, kayısı bahçeleri ve gerekse kayısının işlendiği üretim sanayi tesisleri bu iddianın çok doğru bir iddia olduğunu ortaya koydu. Malatya'ya olan ziyaretimizde Lisanslı Depo ve kayısı işleme tesisini de yerinde görmekten dolayı büyük memnuniyet duydum. Çok iyi tasarlanmış ve çok iyi uygulanmış olan tesis Malatya'da ki kuru kayısı imalatı sektörünü daha rekabetçi kılacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle tesisin Malatya'ya kazandırılmasında, başarıyla uygulanmasında başta emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere proje çalışanlarına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu proje arzu edilen, beklenen neticeye ulaşır ve Malatya'da ki üreticilerin yüzünü güldürür" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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