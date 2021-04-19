Başkan Gürkan, Yakınca Mahallesinde yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Açmış olduğu alternatif yollarla Malatya'da yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmanın gayret ve çabası içerisinde olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Anayurt Bulvarı ikinci kısım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç yaptığı konuşmada, "Yakınca mahallemizde yapılan kavşak çalışmalarından sonra Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu alanda 2 km asfalt çalışması gerçekleştirerek ulaşım noktasında büyük rahatlama sağlandı. Yakınca mahallesinden Özsan Sanayi Sitesine ve Hastahanelere çok rahat bir erişim sağlanacaktır. Yapılan çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya'daki trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif bulvarlar ile bağlantı yolları açtıklarını belirten Başkan Gürkan, "Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Yakınca Kavşağı diye tabir edilen bu bölgede çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu yolumuz Anayurt Bulvarına bağlanacak Özsan Sanayi Sitesindeki yolla birlikte artık Yakınca bölgesindeki vatandaşlarımız ana artere ihtiyaç duymadan direkt Anayurt Bulvarının ikinci kısmı ve birinci kısmını kullanarak şehir merkezine, hastahanelere ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere rahatlıkla ulaşabilecekler. Ocak ayında çalışmalarına başladığımız bu bölgemizde diğer akslarla birlikte 7 km'lik bir yol çalışması gerçekleştirdik. Hem trafik güvenliği acısından hem trafiğin sağlıklı işlemesi acısından ve zaman acısından önemli bir aks oldu.Bu çalışmaların Yakıncadaki hemşehrilerimize ve buradan istifade edecek tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarımız Malatya'mıza hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.