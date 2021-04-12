Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması

12.04.2021 15:35
Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son iki yılda kentte yaptıkları yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son iki yılda kentte yaptıkları yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Gürkan, kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı"nda, büyük bir sorumluluk içerisinde görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Kutsal ve şerefli bir görevleri olduğunu belirten Gürkan, "Aldığınız yeri geriye götürürseniz onun vebalinde ezilirsiniz ama ileriye götürürseniz onun şerefine nail olursunuz. Biz yönetim felsefemizde dünü, bugünü ve yarını birlikte o vizyon çerçevesinde değerlendiririz. Yani bir belediye başkanı veya yönetici dünü, bugünü ve gelecek yüzyılların belediye başkanı olma vizyonu içerisinde çalışması lazım." dedi.

Gürkan, "hizmette şemsiyemiz gökyüzü" dediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Herkese karşı adil, adaletli ve eşit davranma temel ilkesinde hareket ederek bu hizmet yoluna devam ediyoruz. 'Durmak yok yola devam' diyerek bütün hizmetleri milletimizle hızlı bir şekilde buluşturma gayreti içerisindeyiz. Gönlümüz aşkla dolu. Şehrimizi gülistan yapma noktasında çıktığımız yolda hizmetimize devam etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanımı Malatya'yı Türkiye'ye örnek gösterdi. Yine geçtiğimiz hafta bizleri çağırıp tebrik ve teşekkürleri iletti. Yani bu takdir ve teşekkürler tesadüf değildir. Artık Malatya halkı ve gazetecileri küçük düşünmeyeceğiz, vizyonumuz Türkiye'nin önünde olacak çünkü Malatya geçmişte insanlık medeniyetinin başladığı yer. Malatya Anadolu'yu anayurt yapan destan şehrin adıdır. Malatya seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Malatya bugün huzurun adıdır. Huzur kentinin adı Malatya'dır. Aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Bu şehrin paçasını çekerek, bazı şeyleri küçümseyerek veya itibarsız hale getirerek bir yere varamayız. Şehrimize kötülük etmiş oluruz. Şehrimizin istikbali hepimizin sorumluluğu altındadır. Hak bildiğimiz yolda yalnız başımıza da kalsak dosdoğru gideceğiz."

Gürkan, şehrin tüm paydaşlarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, sosyal belediyecilik kapsamında ise çok sayıda hizmeti vatandaşın imkanına sunduklarını ifade etti.

Ramazan ayında da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtacaklarını bildiren Gürkan, bu konuda kendilerine gelen hiç kimseyi geri çevirmediklerini söyledi.

Gürkan, görevleri sürecince yapıkları hizmetlerin yanı sıra hayata geçirecekleri projeleri de detaylarıyla belirterek, "Malatya medeniyetin merkezidir. Burası Anadolu'yu anayurt yapan destan şehirdir. Dün medeniyet, kahramanlık, ilim, irfan destanları yazıldı biz de belediye başkanları olarak bu memlekete hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Gürkan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Selahattin Gürkan, Türkiye, Malatya, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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