Başkan Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanını inceledi - Son Dakika

Başkan Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanını inceledi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz aylarda temeli atılan Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanını inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz aylarda temeli atılan Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Başkan Gürkan'ın inceleme gezisine, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi fiziki yatırımlarının yanında gerçekleştirmiş olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerle de Malatya'nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz fuarlar ile Malatya'nın Fuarlar Kenti olması noktasında ilerlerken bir yandan da bu fuarların düzenleneceği kalıcı mekanların oluşturulması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamda biz Malatya'ya ve medeniyetine yakışır bir fuar alanı oluşturmamız gerekiyordu. Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ortak proje ve paydaş olarak, Malatya'ya yakışır şekilde bir fuar alanının temeli geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey'in katılımı ile gerçekleştirmiştik" dedi.


Bugün de yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için fuar alanına geldiklerini söyleyen Gürkan, "Buradaki arkadaşlarımız kar kış demeden, yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmaların en kısa zamanda bitirilerek Malatya'nın kendisine yakışır bir fuar alanı için çalışmalar gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.


Yeni Kongre ve Fuar Merkezi hakkında bilgi veren Gürkan, "550 kişilik bir kongre salonu olacak, ayrıca 4 görüşme ve eğitim salonları bulunacak. Sosyal donatı alanları olacak. Fuara gelen insanların hem görüşme, eğitim ve kültür ile ilgili hem de toplantı hem de sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili geniş fiziki yapılı bir fuar alanı oluşturuyoruz. Bu fuar alanı faaliyete geçtiğinde yapmış olduğumuz Malatya'da uluslararası yapmış olduğumuz tarım, kitap, kayısı festivali ve film festivalleri ve diğer fuarlarımızı burada organize edeceğiz. Daha modern ve güzel mekanda faaliyetler icra edilecek. Fuar alanında Malatyalı hemşehrilerimize ve gelecek vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Burada çalışan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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