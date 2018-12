Başkan Gürkan, Yetimler Kervanı Derneği'ni Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin örnek ve başarılı hizmetler yaptığını söyledi.



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Av. İhsan Koca ve bazı meclis üyeleri ile birlikte Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, Türkiye'nin bir yerel seçim sürecine girdiğini belirterek, "Ülkemiz yeni bir sürece girdi. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Malatya'da kamuoyunda Selahattin Başkanın adı anıldığından itibaren her kesimden insanlar bunu kabul etti. Başkanımızın üzerinde belki hepimizin çok büyük beklentileri olacak. Başkanımda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanda en alttaki ailelerden tutunda, en üsteki aileleri bir araya getirerek çok iyi işler yapacağını ümit ediyoruz. Şimdiden İnşallah seçim sürecinde de kazanarak Malatya'mıza güzel işler yapması temennisinde bulunuyoruz. Kendisine de duacıyız. Bizleri onurlandırdınız. Rabbim çıktığınız bu yolda etrafınızda güzel insanlar oluştursun. Dostane bir hava oluştursun, kardeşlik duygularımızı geliştirsin. Biz önce dar alanda Malatya'ya faydalı olalım, geniş alanda da Türkiye'ye örnek bir şehir olalım. Daha geniş alanda da Dünya'ya, Malatya'da öyle bir yönetim şekli varmış imajı duygusunu verelin inşallah. Kendisine de güveniyoruz" şeklinde konuştu.



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin örnek çalışmalara imza attığını belirterek, "Yetimler Derneği'ni sıkı sık periyodik olarak ziyaret ediyoruz. Bazen iş icabı, bazen yardım amaçlı, bazen de böyle gönül amaçlı ziyaretlerimiz devam ediyor. Yetimler Derneği'nin çalışmalarını yakından takip eden bir belediye başkanı olarak bu çalışmaları takdirle karşılıyorum. Çok başarılı çalışmalar var. Bizzat evlere giderek, toplumdaki fakir, fukara, garip, gurabayı takip etmek onların dertleriyle ilgilenmek, açıkları giydirmek, yoksulları doyurmak, sobası olmayanın sobasını, kömürü olmayanın kömürünü vermek, yiyeceği olmayanın yiyeceğini vermek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmaların daha da başarılı, daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Yetimler Derneği'ndeki başta başkanlarımız olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Bu derneğimize yardımcı olan tüm hayırsever vatandaşlarımızı da tebrik ediyorum. Onların bu yardımlarının da hakikaten boş yere gitmediğini bizzat ben yazılı evraklar üzerinde Yetimler Derneği'nin çalışmasının şeffaf, güvenilir bir ortamda yapıldığının bir göstergesidir. Biz sivil toplum örgütlerimizin ve buna benzer derneklerimizin şeffaf, berrak, tarafsız bir anlayış içinde olmalarını takdir etmişizdir. Bizler belediyeler olarak da katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde sivil toplum örgütlerimiz olsun, derneklerimiz olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun onlarla şehrin yol haritasını ve yön pusulasının oluşmasında hep istişare içerisinde olduk. Yetimler Derneğinin fikirleri de bizim yol haritamızın oluşmasında, yön pusulamızın oluşmasında bizlere önemli katkılar sağlamıştır" diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Av. İhsan Koca da, "Yetimler Kervanı gibi Malatya'da ihtiyaç sahibi aileleri bire bir tespit edip, onların ihtiyaçlarını karşılayan dernekte faaliyet gösteren başkanlarımıza ve bu faaliyetlere destek olan hayır seven iş adamlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Hayırlı hizmetlerinin gelişerek devamını nasip etsin. 430 aile ciddi bir sayı. Malatya'mızın bu anlamda hem organizasyon, hem de hayırseverlerin hayırlarına aracılık etmesi anlamında diğer illere örnek teşkil edebilecek çalışmalar sergilediğini Yetimler Kervanı Derneğimiz ile müşahede ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu derneğimizin ve buna benzer gerçek anlamda faaliyet gösteren derneklerimizin yanında olacağımızı, her zaman maddi ve manevi destekçileri olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayırlı işlerinde başarılar diliyor" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

