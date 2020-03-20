Başkan Gürkan, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Gürkan, yol çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mevcut çevre yolunun yapıldığı 1976 yılından sonra doğu-batı istikametinde ilk defa alternatif bir yol açıldığını söyleyerek, "Şehrin batı yakasındaki trafik sıkışıklığını rahatlatacak 4.

Başkan Gürkan, yol çalışmalarını inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mevcut çevre yolunun yapıldığı 1976 yılından sonra doğu-batı istikametinde ilk defa alternatif bir yol açıldığını söyleyerek, "Şehrin batı yakasındaki trafik sıkışıklığını rahatlatacak 4.7 kilometre uzunluğundaki yol projesinde açma çalışmalarını tamamlayıp, asfalt öncesi altyapı çalışmalarına ise devam ediyor" dedi.


Malatya Tren Garından başlayıp, yeni Devlet Hastanesi, yeni Kapalı Spor Salonu, Şeker Fabrikası, Hava Lojmanları, MAŞTİ, Polis Okulu arkasından Malatya- Sivas karayoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki yol, yakın zamanda Malatya'nın hizmetine sunulacak. 2.5 kilometrelik bölümü asfaltlanan bağlantı yolunun, Bostanbaşı kavşağı düzenlenerek yola bağlandı. Altınkayısı Bulvarı kavşağı ise MAŞTİ altından bağlanıyor. Hava Lojmanları kavşağı ile Ergenekon Köprüsü üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi yol ile tren hattı arasında ise perde duvar çalışmaları yapacak.


Devam eden çalışmaları sık sık yerinde gören Başkan Gürkan, çalışmaları yerinde denetliyor. Gürkan, mevcut çevre yolunun yapıldığı 1976 yılından sonra doğu-batı istikametinde ilk defa alternatif bir yol açıldığını söyledi. Bağlantı yolunun son aşamasına gelindiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, "Yolun batı yakası, yani Sivas karayolundan Hava Lojmanları kavşağına kadar olan bölümünü tamamlayarak asfaltladık. Lojman kavşağından yeni Devlet Hastanesinin arkasına kadarki bölümü açtık. Asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapıyoruz. Tren hattı için yapılan elektrik direklerinin deplaseleri yapılacak. Yine tren hattı ile yolu ayıran koruma duvarını yapacağız. Alternatif yolun Malatya - Sivas Yolu ile kesiştiği noktaya bir kavşak yapmayı planlıyoruz. Devamında yolumuzu Ankara asfaltına bağlamayı planlıyoruz. Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü ile Şeker Fabrikamıza göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Doğu-batı istikametinde açtığımız bu yol Malatya trafiğini yüzde 30-40 civarında rahatlatacak. Kuzey Kuşak yolu daha sonra ki süreçte Kuzey Çevre yolu ve Güneş Kuşak yollarının Malatya trafiğini genel anlamda rahatlatacağını söyleyebiliriz. Kuzey Kuşak yolu çalışmalarına bu anlamda devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde Kuzey Kuşak yolunu bitirip trafiğe açmayı umut ediyoruz. Tek alternatifi 4 alternatife çıkardığımız takdirde trafik sorununu da çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan yolla ilgili incelemelerin ardından direksiyon başına geçerek yolda test sürüşü yaptı. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:01 Kaynak: İHA

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