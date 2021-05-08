Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi

08.05.2021 14:28
Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fahri Kayahan-Tecde Kavşağında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fahri Kayahan-Tecde Kavşağında incelemelerde bulundu.

Beraberinde, Genel Sekreter Cemal Nogay, Hak-İş İl Başkanı Bünyamin Geleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri ile birlikte yol çalışmalarını inceleyen Başkan Gürkan, bilgiler aldı.

"Yolumuz üç gidiş üç geliş şeklinde yeniden düzenlendi"

Bölgede yapılan çalışmalarla alakalı olarak bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, "Fahri Kayahan'ın üst kısmı ile Tecde yolumuzun ilk aşaması olan kısmı eskiden iki gidiş iki gelişken çalışmalarımız sonucunda üç gidiş üç geliş şeklinde yeniden düzenlendi. Fahri Kayahan ve Tecde kavşağımızda çalışmalar sonrasında düzensiz bir hale geldiğinden yenilendi. Çalışmalarımızın devamında Tecde'ye kadar inşaatların durumuna göre yolumuzu tamamen yenileyeceğiz" dedi.

"Çok kısa sürede çalışmaları tamamladılar"

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin ise "Aşağıbağlar mahallemizin her tarafında çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar gece-gündüz devam ediyor. İki hafta gibi kısa bir süre içerisinde saat kulesinin çevresi tamamlandı. Çalışmalarda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Tecde- Konak bağlantı yolunun da daha önceden asfaltlandığını belirten Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, "Tecde-Aşağıbağlar yolu ile İsmetpaşa Caddesinin asfaltı tamamlandı, yenilendi. Mahallelerimizde yapılan bu güzel çalışmalara şahit oluyoruz. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Malatya'mızı en güzel noktaya getireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini gezdiklerini belirten Hak-İş İl Başkanı Bünyamin Geleri ise yaptığı konuşmada, "Malatya'nın çehresi çok hızlı bir şekilde değişiyor. Parklarıyla, Kavşaklarıyla ve yollarıyla trafiğin daha rahat akışını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hizmetleri yaparken işçi arkadaşlarımızın ciddi emekleri var. 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Hep birlikte Malatya'mızı en güzel noktaya getireceğiz" dedi.

"Malatya huzur kenti olma noktasında emin adımlarla ilerliyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda standartların yüksek olmasına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Bu bölgemizdeki yolumuz bozulmuş ve sürücülerimizin bu konuda şikayetleri bulunmaktaydı. Bu yolumuz seyahat konforu ve güvenliği açısından olumsuz bir tablo çiziyordu. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi Banazı-Horata yolu ile Çilesiz yolunun asfaltlanması noktasında arkadaşlarımız gerekli planlamayı yaparak çalışmalarını tamamladılar.

Malatya huzurun adı olacak. Malatya şehri huzur kenti olacak. Seçkin insanların yaşadığı bu diyarlara huzurlu insanlara layık olduğu hizmetleri vermekte Büyükşehir Belediyemizin ve diğer Belediyelerin görevidir. Çalışmalarımız Malatya genelinde 13 İlçe ve 718 mahallemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatya, mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Malatya'mız çağdaş ve modern anlamda İnsanların yaşayabileceği bir huzur kenti olma noktasında emin adımlarla ileriye doğru yürüyor. Çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirten Serdal Yılmaz, "Başkanımız çalıştığı yerlere çok güzel bakıyor yalancı cennet yapıyor. Caddelerimiz temiz, çöplerimiz günlük alınıyor, insanlara iyi davranıyorlar ayrım yapmadan hizmet veriyorlar" dedi. - MALATYA

Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi

Selahattin Gürkan, Fahri Kayahan, Malatya, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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