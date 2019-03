Başkan Gürlesin: "Geride Hoş Bir Seda Bıraktık"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2014-2019 döneminin son halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2014-2019 döneminin son halk gününde vatandaşlarla buluştu.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in, her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" toplantısı Pamuk Kafe'de gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin başta olmak üzere, belediye başkan yardımcılarının ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu halk günü buluşmasında vatandaşlar dertlerini, sıkıntıları Başkan Gürlesin'le paylaşmaya geldi.



"Yapılanları görmek lazım"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e sıkıntılarını anlatarak, çözüm bulmaya gelen vatandaşlar bugüne kadar ki halk günlerinden çok memnun olduklarını dile getirdiler. Halk gününe katılan Kuşpınar Mahallesi sakinlerinden Fahri Siyertürk, Başkan Gürlesin'in mahallelerine ve ilçe geneline yaptığı tüm projeleri her zaman yakından takip ettiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar ki başkanımızın çalışmalarından zaten memnunduk. Başkanımız çalışkan bir insandı. Ben kendim aslen Vanlıyım. 17 yıldır Denizli'deyim. Dışarıdan gelen burada ne kadar yatırım yapıldığı daha iyi biliyor. Yani yapılanları görmemek için insanın gözünün kör olması lazım. Yollarımıza, çocuk parklarına, altyapıya, üstyapıya, kültür merkezlerine, pazaryerlerine, seyir tepesine baktığımız zaman çok güzel projeler yapıldı. Tüm bu yatırımlar için şahsım adına ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Gürlesin'in görev süresince aksatmadan gerçekleştirdiği halk günlerinden memnuniyetini dile getiren Pelitlibağ Mahallesi'nden Celal Gürsoy da, "Sayın başkanımın görev süresi boyunca devamlı olarak her ayın ilk pazartesi günü uyguladığı bu halk günleri vatandaş olarak bizler için çok güzel. İstek ve arzularımızı dinliyor ve bize de yardımcı oluyor. Kendisine bu vesileyle Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum" dedi.



"Halk Günü'nü aksatmadık"



"4 Mart 2019 tarihi itibariyle 2014-2019 yılları arası belediye başkanlığımızın her ayın ilk pazartesi günü geleneksel hale getirdiğimiz halk gününün bugün itibariyle noktalıyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Halk günü halkımızla buluşmak adına önemli bir etkinliğimizdi. AK Partili bir belediye başkanı olarak gönül belediyeciliğini uzun süreden beri yapan ve daima halkın içinde olan bir kişi olarak aksatmadan her ayın ilk pazartesi vatandaşımızı dinledik. Onların derdine derman olma, onların sıkıntılarını derman olmaya çalıştık" dedi. Geçen yılın ilk halk günün yılbaşı tatiline denk gelmesine rağmen bile, tatil gününde bile halk günü düzenlediklerini ifade eden Başkan Gürlesin, "6 Ocak'da Ak Parti adayları açıklandı. Ertesi gün aday gösterilmemiş olsam bile halk gününü yaptım. Bu bizim partimizin sloganı olan tevazu, samimiyet ve gayretin bir karşılığı. Biz böyle yetiştirildik, böyle baktık olaylara" diye konuştu.



"5 yılı dolu dolu geçirdik"



2014-2019 dönemini ilçeye yapılan yatırımlar, hizmetler noktasında dolu dolu geçirdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 5 yıl boyuncu 24 saat, gece gündüz, hafta sonu demeden çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürlesin, "Hem vatandaşın içinde gezerek halkla birebir onları dileyerek onların dertlerine derman olarak. Telefonumuz 24 saat açıktı, gece de gündüz de hafta sonunda hiçbir zaman kapatılmadı. 5 yıl önce başlarken de tek numaram vardı hala tek numaram var. Vatandaşın derdi benim derdimdi, onların mutluluğu benim mutluluğumdu; ki bugünlere öyle gelindi. Hatta hiçbir belediyenin yapmadığı mahallelere giderek mahalle buluşmaları yaptık. Onlarda halk günlerinin başka bir versiyonu idi. Biz gönül belediyeciliği yaparak, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini her daim dinledik, bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"Eserlerimiz gelecekte de kullanılacak"



"5 yıl boyunca çalışıp kalıcı eserler bıraktık" diyen Başkan Gürlesin, "Biz hiçbir zaman günü kurtaralım deyip, tabiri caizse tribünlere oynamadık. Coğrafi yapı ve nüfus olarak da çok zorlu bir bölgenin kurucu belediye başkanı olarak, ilçemize hizmet ederken sıfırdan bir belediye yapılandırmasını kurarak güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Eğitimden, sağlığa, sosyal belediyecilikten, güvenliğe, kültürden spora ve turizme kadar bir çok alanda ilçeye yatırımlar yaptık. Bu dönemin en büyük dev hizmeti Dokuzkavaklar Mahallesi'ne yaptığımız semt hastanemiz damgasını vurdu. ASM'ler, 112 acil istasyonları, 68 mahallemizin tamamının MOBESE kameraları ile donatılması bizim için önemli gurur tablosu. Sosyal belediyecilikte Sosyal Market uygulaması bir çok belediyede yok. Sosyal Markette önemli bir projemizdi. Bunlar geleceğe yapılan yatırımlardır. Bağbaşı'ndaki ve Aktepe'deki kültür merkezlerimiz bitmek üzere. İkisi de ilçemizin geleceğine yaptığımız büyük eserlerdir. Bunların yanında üstyapı çalışmalarımızla, Cemevi ile, bisiklet yollarıyla, yeraltı çöp konteynırlarımızla, kent ormanımızla, turizme verdiğimiz önemli desteklerle, spor oyunlarıyla, Kocaçukur'la ciddi yatırımlar yaptık. Bunların en önemli, en özel projemiz de Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanını yapmak bize nasip oldu. Bu projemize Millet Bahçesi Seyir Tepesi adının konması ayrı bir güzellik oldu. Denizli'de ilk millet bahçesini yapan Pamukkale Belediyesi'dir bu bile ayrı güzellik olmuştur. Bundan dolayı çok mutluyum, yeni kurulan bir belediyenin böyle güzel bir projeye imza atması bizim iftihar tablomuzdur. Bütün bunlar bizim vizyonumuz, samimiyetimiz ve gayretimizin neticesinde ortaya çıkmıştır. Ben geride hoş seda bıraktığımızı düşünüyorum. Bütün bunlarda emeği geçen başta belediye başkan yardımcılarım, müdürlerimiz, şeflerimiz, personelimiz, Pamukkale Belediyesi çatısı altında çalışan kim varsa herkes çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

