Başkan Gürlesin: "Hiçbir Zaman Tribünlere Oynamadık"

Pamukkale Belediyesi'nin kurucu meclisi 2014-2019 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi'nin kurucu meclisi 2014-2019 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Gürlesin, bu süreçte tek hedeflerinin ilçe halkının daha iyi şartlarda yaşaması olduğunu ve ilçede kalıcı eserler bırakma için çalıştıklarını kaydetti.



Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte 2014 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi'nin kurucu meclisi 2014-2019 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 5 yıllık süreci değerlendiren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 5 yıllık süreçte hedeflerinin Pamukkale'de yaşayan vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması olduğunu belirterek, "Pamukkale gibi üniversite öğrencileri ile birlikte 400 bine ulaşan nüfusuyla dev bir ilçede kurucu meclis üyesi ve kurucu başkan olarak görev yapmak herkese nasip olmaz. Bu emanet bize verildi. Bu emanetin hakkını 2014-2019 yılları arasında başkan yardımcısı, meclis üyeleri, birim müdürleri ve tüm personelimizle birlikte verdiğimizi düşünüyorum. 68 mahalle, 400 bine yakın nüfus, on bine yakın sokağa hizmet götürmek gerekiyordu. Biz bu çatı altında vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarına devam etmesi için çalışmalar yaptık" dedi.



"Kalıcı eserler bırakmak istedik"



Bu süreçte Pamukkale'ye kalıcı eserler bırakmak istediklerini aktaran Başkan Gürlesin, "Biz bunu Allah'ın izniyle yaptık. Belki bugün anlaşılmayan ama değeri 3-5 yıl sonra anlaşılacak olan projeler hayata geçirmek için çalıştık. Bana göre bu meclis tarihe altın harflerle yazılacak olan işlere imza attı. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek olanlara başarılar dilerim. Geride kalıcı eserler ve hoş seda bıraktık. Biz hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Birileri 'aferin' desin diye uğraşmadık. İçten ve samimiyetle çalıştık. Tüm toplantılarımızı saat 17.00'den sonra yaptık ki diğer işlerde aksama olmasın diye düşündük. Bazı günlerde gece yarılarına kadar toplantılarımız sürdü. Buradan emeği geçen tüm başkan yardımcılarım olmak üzere meclis üyeleri ve belediyemizin personellerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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