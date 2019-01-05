Son Dakika Haberleri: Başkan Gürlesin Vatandaşlarla 7 Ocak da Bir Araya Gelecek

Başkan Gürlesin Vatandaşlarla 7 Ocak da Bir Araya Gelecek

2 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün 2019 yılı ilk buluşması 7 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Başkan Gürlesin Vatandaşlarla 7 Ocak da Bir Araya Gelecek, System.String[]
Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün 2019 yılı ilk buluşması 7 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İlçede Geleneksel hale gelen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün 2019 yılının ilk buluşması 7 Ocak Pazartesi günü, Pamukkale Belediyesi YSE'de bulunan ana binasındaki Pamuk Kafe'de saat 10.00'da gerçekleşecek. Göreve geldiği günden bu yana Pamukkale halkıyla her fırsatta bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geleneksel hale gelen halk günlerinde vatandaşların dertlerine derman olmaya 2019 yılında da devam edecek.

Başkan Gürlesin, mahalle buluşmalarıyla, ev ziyaretleriyle, pazaryerleri ziyaretleriyle her daim halkın içinde, halkla birlikte el ele, gönül gönüle olmayı başarmıştı. Halkın yanında olduğunu geleneksel hale gelen halk günleriyle de gösteren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Geleneksel halk günlerimizde, vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz ve onları tek tek dinliyoruz. Vatandaşımızın derdine derman oluyoruz. Neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunarak çözüm buluyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olmayan konularda da vatandaşlarımıza yardımcı olmaya oluyoruz. Yine yılın ilk halk gününde de, her zaman olduğu gibi iş arayanlar ile işçi arayanlar arasında köprü kurmak adına toplantımızda İŞKUR yetkilileri hazır bulunacak. Tüm gayretimiz, vatandaşımıza dert olan sorunlara çözüm bularak, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, gönüllere dokunmak. Tüm vatandaşlarımızı7 Ocak Pazartesi günü, YSE'de bulunan ana binamızdaki Pamuk Kafe'de saat 10.00'da gerçekleşecek halk günü toplantımıza bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Hüseyin Gürlesin, Pamukkale, Güncel
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