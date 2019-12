Başkan Gürsoy, KYK yurtlarında kalan öğrencilerini ağırladı

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencilerini ağırladı.



Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Özcan Beşkardeş ile öğrenciler, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmalarının yanı sıra ilçe hakkında öğrencileri bilgilendiren Başkan Gürsoy, kendilerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Adilcevaz'ın bölgenin en huzurlu yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Gürsoy, "Böyle güzel bir ilçede eğitiminizi sürdürdüğünüz için sizleri çok şanslı görüyorum. Adilcevaz Belediyesi olarak gençlerimizin düşünce ve fikirlerini çok önemsiyoruz. Taleplerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız, bizler de bu konuda çok mutlu oluruz. Sizler dışarıdan geldiğiniz için ilçemiz hakkındaki düşünce ve gözlemleriniz daha farklı olacaktır. Bu anlamda sizlerin talep ve düşünceleri çok önemlidir" dedi.



Kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu ifade eden Gürsoy, "İnşallah bundan böyle sizlerle daha fazla bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Hangi sorununuz olursa olsun, hiç çekinmeden sorunlarınızı bizlere iletebilirsiniz. KYK yurdunda daha iyi şartlarda kalmanız açısından yurt müdürümüzle sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sizlere gönül rahatlığı ile okuyabileceğiniz bir ortam ve huzurlu bir kentte eğitim görmeniz için üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Anne ve babalarınız sizlerden çok şeyler bekliyor. Derslerinizi ihmal etmeyin. Sizler bizlere emanetsiniz. Her zaman yanınızdayız. İnşallah okulunuz bittiğinde ilçemizden çok güzel bir şekilde ayrılırsınız" ifadelerini kullandı.



Adilcevaz KYK Müdürü Özcan Beşkardeş ise yurtta kalan öğrenciler için uyum programı düzenlediklerini ifade ederek, "Yurdumuz, barınmanın yanı sıra aynı zamanda birer eğitim yuvalarıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin zamanlarını daha iyi geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yurdumuzda kalan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için başkanımızla sürekli istişareler yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu günde sosyal etkinlikler kapsamında belediye başkanımızı ziyaret ederek öğrencilerimize istişare fırsatı sunduk. İnşallah bundan böyle hep birlikte istişareler yaparak güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyor, bizleri en güzel şekilde ağırladıklarından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS