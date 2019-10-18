Son Dakika Haberleri: Başkan Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutladı
Son Dakika Yaşam Başkan Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Başkan Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutladı

16 dakika önce

Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla'nın 13 ilçesi 569 mahallesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutladı, System.String[]

Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla'nın 13 ilçesi 569 mahallesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşa hizmet noktasında Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve yerel demokrasinin temel taşı muhtarlarla büyük bir aile olduklarını söyledi ve yerel demokrasinin temel taşı muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.


Muğla'nın 2014 yerel seçimleri ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçtiğini hatırlatan Başkan Gürün, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızla resmi kurumlarımız arasındaki en önemli bağ, danışma ve istek merkezidir. Ne yazık ki değişen yasadan sonra muhtarlarımızın görev ve sorumluluk alanına göre yetkileri kısıtlanmıştır. Vatandaşlarımızın oyları ve güveni ile seçilen muhtarlarımızın eski yetkileri kendilerine verilmeli, görev tanımı değişmeli, vatandaşlarımızı her platformda daha güçlü savunabilmelerinin önü açılmalıdır. Özellikle mahalle statüsüne geçen köylerimizin de köy tüzel kişiliği geri verilmelidir" dedi.


"Muğla'da büyük bir aileyiz"


Muğla gibi geniş bir coğrafyada 569 mahalle muhtarı ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Başkan Gürün, mahallelerinde muhtarların Büyükşehir Belediyesi'nin bir temsilcisi, vatandaşlarla aralarındaki en önemli bağ olduğunu belirterek şunları söyledi: "Muğla'mızda bir Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe belediyesi ve 569 mahalle muhtarımızla vatandaşlarımız için çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Muhtarlarımız için kurduğumuz Muhtarlar Masası ile onlara bir telefon kadar yakınız. Bugüne kadar çağrı merkezi ile muhtarlarımızdan gelen 40 Bin 935 istek, talep ve dilekçe sonuçlandırıldı. İlçe ilçe oluşturduğumuz akıllı telefon uygulaması Whatsapp ile de muhtarlarımız taleplerini yazıp, sorunu fotoğraflı gönderebiliyor, diğer muhtarlarımızla haberleşip ilçelerinde olup biten her türlü hizmetten haberdar olabiliyor. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir mahallede, kentte yaşaması için büyük bir özveri ile çalışan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA

Gürün, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp ardından intihar eden adamın dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Yediği baklavanın parasını vermemek için saçını koparıp tatlının içine koydu Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 14:58:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]