Başkan Gürün 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanın verilmesinin 98.yılı ve Gaziler Günü'nde ülkelerinin toprakları için canını hiçe sayan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla andığını söyledi.



Başkan Gürün; "Gazilerimiz Yaşayan, Şehitlerimiz Yaşatan Kahramanlarımızdır"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Dünya ve Türkiye tarihinin en önemli savaşlarından "En uzun Meydan Muharebesi" olarak tarihe geçen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdiği Sakarya Meydan Muharabesi'nden sonra Atatürk'e Anadolu halkının sesi ve fikri olan TBMM tarafından "Gazi ve Mareşallik" unvanı verildi. Atatürk'ün askeri dehası ve ileri görüşlülüğü Türk Milleti'nin güveni, özverisi, fedakarlığı ile Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusu bir daha geri çekilmemiş, Büyük Taarruz ile düşmanı yurttan atarak bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Kazandığı zaferler, ileri görüşlülüğü, gerçekleştirdiği devrimlerle bugünlerimize ışık tutan, bizlere yol gösteren Ata'mıza milletinin verdiği unvanlardan "Gazi ve Mareşallik" ona olan güveninin, bağlılığın, sevgisinin bir göstergesidir." dedi.



19 Eylül tarihinin bu ülke için canını hiçe sayan, kahraman gazilerimizin de günü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gazilerin yaşayan, şehitlerimizin yaşatan kahramanlarımız olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği için hangi görevde olursa olsun canı pahasına mücadele eden gazilerimiz bu ülkenin yaşayan, vatanı için canını feda eden her şehidimiz de yaşatan kahramanlarımızdır. Ülkesinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü'nde bir kez daha şükran, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA