Başkan Gürün Basın Emekçilerinin Gününü Kutladı

Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşma sürelerinin kısaldığını, haber değeri taşıyan gelişmelerin daha gazetelere basılmadan öğrenilerek tüketildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bu bilgi çağında doğru, tarafsız bilginin, haberlerin toplumun aydınlanması...

Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşma sürelerinin kısaldığını, haber değeri taşıyan gelişmelerin daha gazetelere basılmadan öğrenilerek tüketildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bu bilgi çağında doğru, tarafsız bilginin, haberlerin toplumun aydınlanması açısından daha çok önem kazandığını, toplumun gerçek, doğru bilgilere ilkeli, kalemine, mesleğine sadık gazetecilerle ulaşabileceğini belirtti.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün; "Çağdaş ve gelişmiş toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra basın 4.kuvvet olarak görülür. Basının 4.kuvvet olmasında, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında, dünyada ve ülkemizde olup bitenlerden haberdar olunmasında en büyük katkıyı veren kuşkusuz basın emekçileridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk basın için; "Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir." demiştir ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bir milletin bağımsızlık mücadelesinde doğru bilgilenmesi için 1918 yılında Minber, 1919 yılında İrade-i Milliye, 1920 yılında Hakimiyet-i Milliye gazetelerini, 1920 yılında da ilk Türk haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nı kurmuştur. Basını bir okul, bir rehber gören Türkiye Cumhuriyeti'nden ne yazık ki basın özgürlüğü sıralamalarında sonuncu, tutuklu gazeteci sayısında birinci bir ülke konumuna geldik. Oysa basın doğruyu, gerçekleri olduğu gibi yazarak toplumu aydınlatabilmeli, gazeteciler de mesleklerini özgür, demokratik bir ortamda yapabilmelidir. Bu düşüncelerle tarafsız, ilkeli, gerçek haberleri ile halkını bilgilendiren, kalemine, mesleğine sadık bütün basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, Atatürk devrimleri yolunda çağdaş bir Türkiye için basın emekçilerine de büyük görevler düştüğüne inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi