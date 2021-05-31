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Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi - Son Dakika

Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi

31.05.2021 15:26
Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi, System.String[]

Alt yapısından, otogarına kadar birçok konuda Bodrum'a yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, İlçede çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Alt yapısından, otogarına kadar birçok konuda Bodrum'a yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, İlçede çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum'da toplamda 748 Milyon TL'yi bulan yatırım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başkan Gürün'ün incelemeleri sırasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kendisine eşlik ederken yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Bodrum otogarı açılış için gün sayıyor

Bodrum otogarına inceleme yapan Başkan Gürün, otogarın son durumu hakkında bilgi aldı. Otogarın her bir noktasını tek tek gezen ve inceleyen Gürün, Bodrum'da hizmete girecek olan otogarın bütün inşaat çalışmalarının tamamlandığını, birkaç şirketin yazıhanelerinin ihaleleri de en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Mevcut şehir içinde bulunan otogarın faaliyetlerini durdurup buraya taşımaya başlayacaklarını açıklayan Başkan Gürün, yeni otogara taşımacılığın başlamasıyla birlikte Bodrum içerisinde yoğun olan trafiğin azaltılması konusunda önemli katkısı olacağını söyledi.

Turgutreis yaşam merkezinin yüzde 83'ü tamamlandı

Otogar sonrası Turgutreis Yaşam Merkezini ziyaret eden Gürün, burada ilgili daire başkanı ve müteahhit firma yetkililerinden de bilgi aldı. Bodrum'a yakışan bir diğer projenin ise Turgutreis Yaşam Merkezinin olduğunu belirtirken, çalışmaların yüzde 83 oranında tamamlandığını, şu anda dış cephe çalışmaları devam ettiğini belirtti.

Bodrum'un en büyük arıtma tesisi

Bodrum'da alt yapı çalışmalarının olduğu yerleri de ziyaret eden Başkan Gürün,

Turgutreis'te 160 kilometre uzunluğunda ki kanalizasyon hattının yüzde 45'nin tamamlandığını belirtti. Çalışmaların en kısa sürede bitmesi için çalıştıklarını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşmuş olacak. Bodrum'un en büyük arıtma tesisini inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi
Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi
Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi
Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi
Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi
Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi

Büyükşehir Belediyesi, Turgutreis, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gürün, Bodrum'da devam eden yatırımları inceledi - Son Dakika Ekonomi


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