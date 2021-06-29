Üye Girişi
Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı - Son Dakika

Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı

29.06.2021 20:55

Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ve Bodrum'un en büyük atıksu arıtma tesisi olacak "Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" temel atma töreni gerçekleştirildi.

Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ve Bodrum'un en büyük atıksu arıtma tesisi olacak "Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" temel atma töreni gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da devam eden ve 650 milyon TL'yi aşan altyapı yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 37 bin metreküp kapasiteyle yaklaşık 195 bin kişiye hizmet verecek olan "Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" temel atma töreni Dr. Osman Gürün'ün de katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla Bodrum kıyı şeridinde altyapı yüzde 46'dan yüzde 91 oranına yükselecek. Ayrıca altyapı hizmetlerinden yararlanan nüfusta 170 binden 750 bine çıkacak.

Turgutreis Mahallesinde gerçekleşen temel atma törenine Başkan Osman Gürün'ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, tesisin özelliklerini, Bodrum'da yapılan alt yapı çalışmalarını anlatan video gösterimi yapıldı.

Devam eden Turgutreis Kanalizasyon Hattı bu tesise bağlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyarlar, Turgutreis, Karabağ, Akçaalan, İslamhaneleri, Dereköy, Peksimet ve Bahçelievler mahallerine 160 milyon TL maliyetle yapılan 160 kilometrelik kanalizasyon hattı, temeli atılan TurgutreisAtıksu Arıtma tesisine bağlanacak. Böylelikle bu mahallelerin atıksu sorunu uzun yıllar boyunca ortadan kalkmış olacak. Ayrıca son teknolojinin kullanılacağı tesislerde arıtılan atıksu, yeşil alan sulamalarında kullanılacak. Tesisin 2022 yılı ortalarında tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Başkan Ahmet Aras: "Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'a çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılıyor"

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıllardır bir eksiklik olarak gördükleri ve bekledikleri önemli bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Aras konuşmasında büyükşehir dev alt yapı yatırımlarıyla Bodrum'a büyük önem verdiğini belirtti. Aras, "Yıllardır beklediğimiz çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. Siz değerli vatandaşlarımız bizleri seçerek politik bir dönüşümün önünü açtınız ve gündelik yaşamı birlikte inşa edelim dediniz. Bizde özellikle büyükşehir belediyemiz uyum içinde çalışarak Bodrum'a hizmet ediyoruz. Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak bu modern tesisten elde edilecek arıtılan suyun mandalina bahçelerinde kullanılacak olması bu su kıtlığında çok önemli ve bu nedeniyle sayın başkanıma ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Osman Başkanımla birlikte seçildiğimiz günden bu yana Bodrum'un eksiklerine dair çalışmalar yapıyoruz. Bu büyük yatırımlar için başta Osman Başkanım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Özcan: "Belediyelerimiz çevreci yatırımlar yapıyor"

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, "CHP'li belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Günümüzün en önemli sorunu, kuraklık ve iklim krizidir. 2019 seçiminde Muğla bir talanla karşı karşıya kalacak diye halkımızı uyarmaya çalıştık ve ne yazık ki haklı çıktık. Son olarak güllük körfezinin ekolojik dengesini bozacak ve canlıların hayatını olumsuz etkileyecek çalışmalarla karşı karşıyayız. Bizim belediyelerimiz çevreci yatırımlar yaparak he doğayı hem de diğer canlıları koruyan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyorlar. Bu nedenle Osman Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürün, "Tüm ilçelerimizi eşit görüyor, eksiklerine göre hizmet ediyoruz"

Açılış töreninde halka seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın tüm ilçelerinde çalışmalarının devam ettiğini ve 13 ilçeyi de eşit gördüğünü söyledi. Başkan Gürün, Bodrum'a yapılan bu alt yapı yatırımlarının 2015 yılından bu yana devam eden bir süreç içinde gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Gürün, "Bu yatırım 2015 yılının ortasında başlayan Dünya Bankası kredi anlaşmasından itibaren başlayan bir projeydi. Türkiye'de sadece 2 belediye bu krediden yararlanabildi ve 83 milyon Euro kredi sağladık. Sadece Bodrum değil, Fethiye İlçemizin Ölüdeniz, Hisarönü- Ovacık Mahallelerimizde de arıtma tesisi ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris İlçemizdeki arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz ve Milas ilçemizin Ören mahallesine de arıtma tesisi yapacağız. Ula ve Kavaklıdere kanalizasyon hatlarını tamamladık. Bodrumda yıllardır üst yapı yapılmış ancak alt yapıya bir şey yapılmadığı için şikayetler ortaya çıkmış. Seçimde Ahmet Başkanımızla bir söz verdik bu alt yapı sorunun çözeceğiz. Ben araştırmadan kolay söz vermem ancak Bodrum'a bu ihtiyaç önem arz ettiği için söz verdim ve şuan da yapıyoruz" dedi.

Başkan Gürün, "Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz"

Bodrum'da birçok altyapı eksiği bulunduğunu ve bunların tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Gürün, inşaat sürecinde vatandaşlardan anlayış beklediklerini, çalışmaların tamamlanmasıyla uzun yıllar boyunca şehrin alt yapı eksiği kalmayacağını söyledi. Gürün, "Kanalizasyon çalışmalarımız ancak kazı yapılarak yapılabiliyor. Ancak çalışmalar tamamlanınca alt yapı uzun yıllar sorun olmaktan çıkacak. Toz, çamur gibi bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor ancak halkımızdan bir süre sabır rica ediyorum. İnşaat yasağının olmadığı sürelerde bu çalışmaları kısa sürede tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı
Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı
Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı
Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Muğla, Gürün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi 21:11 EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi 20:50 EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı 20:12 Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi 19:28 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla 19:08 Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Uçurumdan düşen Elif'in, 18:35 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı 18:33 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı 17:33 Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi         
21:25
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı         
20:14
Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı         
19:59
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti         
18:53
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu         
18:34
Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti         
17:50
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
17:01
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Dünyanın en tehlikelilerinden biri! Akdeniz'den sonra Karadeniz de istilacı yengeç tehdidi altında Dünyanın en tehlikelilerinden biri! Akdeniz'den sonra Karadeniz de istilacı yengeç tehdidi altında         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 21:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürün, Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement