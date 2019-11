Başkan Gürün'den 10 Kasım Mesajı

10 Kasım 1938 yılında aramızdan bedenen ayrılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, devrimleri, eserleri ile bu topraklarda yaşadığını ve ebediyen de yaşayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün aramızdan ayrılışının 81.yılında onu büyük bir saygı ve özlemle andıklarını en çok da aradıklarını belirtti.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türk Milleti için Atatürk cesaretli, gözüpek bir asker, başkomutan, ileri görüşlü bir siyasetçi, devlet adamı, yeri doldurulamaz bir lider ve en önemlisi de her şeyini borçlu olduğu ulu önderdir. Aynı zamanda Atatürk özgürlüktür, demokrasidir, seçme ve seçilme hakkıdır, üretimdir, topraktır, tarımdır, milli eğitimdir, Türk alfabesidir, yerli ve milli uçağımız, fabrikamız, bankamızdır, 23 Nisan'dır, 19 Mayıs'tır, en büyük bayramımız 29 Ekim'dir, gençliğimiz, geleceğimiz ve her zaman yolumuzu aydınlatan rehberimizdir. Bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak özellikle günümüzde Ata'mızın ilkelerine, fikirlerine, devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı, onun aydınlattığı yoldan ilerlemeliyiz. 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, devrimleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. - MUĞLA