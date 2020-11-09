Başkan Gürün'den 10 Kasım Mesajı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün aramızdan ayrılışının 82.yılında Atatürk'ü büyük bir özlem, saygı ile andıklarını ve her zamankinden fazla aradıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "57 yıllık ömrünü ülkesi ve vatanına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!" sözleri ile belki de yaşamını özetlemiştir.

Türk Milleti'nin her bir ferdinin fikri, vicdanı, irfanı hür, aydın ve savaşçı birer Mustafa Kemal olarak devrimlerini yaşatacağını bilen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet eden Atatürk'ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Aramızdan ayrılışının 82.yılında dünyanın saygı, Türk Milleti'nin varlığıyla onur duyduğu büyük önderimiz Atatürk'ü büyük bir özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk fikirleri ve devrimleri ile bu topraklarda ilelebet yaşayacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi. - MUĞLA