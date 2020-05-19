Başkan Gürün'den,

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürün, mesajında, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde satır satır anlattıklarının Samsun'a çıkmadan önce Anadolu topraklarında yaşananlar olduğunu belirterek, tüm bu umutsuzluklara, imkansızlıklara rağmen mavi gözlerini karartan büyük önderin tüm ülkenin kaderini değiştirecek kurtuluş meşalesini Samsun'dan yaktığını ifade etti.

Türk Milleti'nin manda ve teslimiyet isteyenlere inat Mustafa Kemal Atatürk'e, "Tam bağımsızlık, demokrasi" diyen bu cesur komutana inandığını hatırlatan Gürün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Erzurum'da, Sivas'ta ve daha sonra Ankara'da alınan kararlar, Türk Milleti'nin cesareti, fedakarlığı ve Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sayesinde dünya devletlerine örnek olan bir zafer kazanıldı. İşte 19 Mayıs bu yüzden Türk Milleti'nin Atatürk önderliğinde tek yürek olduğu tarih, Atatürk'ün de Türk gençliğine hitabesidir. Türk Milleti'nin küllerinden doğduğu, Atatürk'ün doğum günüm dediği tarihtir. 'Tüm ümidim gençliktedir' diyen Atatürk'ün gençlere emaneti, bizlerin gururla kutladığı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızdır. Bizlere bu vatan topraklarını ve bu gurur gününü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum."