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Başkan Gürün'den Ankara buluşması değerlendirmesi

27 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ankara'ya davet ettiği toplantı sonrası konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün'den Ankara buluşması değerlendirmesi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ankara'ya davet ettiği toplantı sonrası konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilk defa yapılan, 30 Büyükşehir Belediye Başkanlarını bir araya getiren toplantının çok yararlı geçtiğini ve vatandaşa daha iyi hizmet için devamının getirilmesi gerektiğini söyledi.


Başkan Gürün; "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra vatandaşlarımız kararlarını verdi ve belediye başkanları olarak göreve başladık. Parti ayrımı gözetmeksizin belediye başkanları olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 30 Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için sürekli temasta olduğumuz bakanlarımızın da toplantıya katılımıyla tespit ettiğimiz sorunları, çözüm önerilerini iletme, karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. DSİ'nin bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanımızın Cumhurbaşkanlığının düzenlediği toplantıda Bodrum DSİ hatlarında yaşanan sorunların çözüleceği müjdesi bizim için çok önemli ve değerli. Tüm Büyükşehir belediye başkanımızla tanışma, kendilerini yüz yüze tebrik etme, hal hatır sorma fırsatımız oldu. Ülkemizin bu buluşmalara, birlik ve beraberliğe, sevgi diline ihtiyacı var. Farklı platformlarda bu tür toplantıların devam etmesi yaşadığımız şehirler ve ülkemiz için büyük yararlar getirecektir" dedi. - MUĞLA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Gürün, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
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