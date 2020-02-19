Başkan Gürün'den Ardahan'a 'yerel tohum' çağrısı

- Türkiye'nin 80 iline Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezinden tohum gönderilirken, sadece Ardahan'ından talep gelmediğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ardahan'dan da talep gelmesi durumunda göndermeye hazır olduklarını açıkladı.



Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, 5 yıl içinde Türkiye'nin 80 ilinden gelen yerel tohum talebini karşıladı. Mart sonuna kadar taleplerin karşılanacağı açıklanmasına karşın, şu anda elde taleplere cevap verecek yerel tohumun kalmadığı açıklandı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2016 yılının 29 Ekim tarihinde faaliyete geçirdikleri Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nin bu kadar kısa sürede ilgi görmesinin kendilerini mutlu etiğini söyledi. Merkezde incelemelerde bulunan Başkan Gürün, merkezi kurarken 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile yola çıktıklarını açıkladı.



Türkiye'nin 80 iline ücretsiz yerel tohum gönderildi



Türkiye'nin en kapsamlı tohum merkezine sahip olduklarının altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Hayallerimiz vardı, fakat samimiyet ile ifade etmem gerekir ki, o hayalleri de aşan büyük biri ilgi ve alan açısından bugüne geldik. Şu anda maddi değeri 2,5 milyon lira olan tohum dağıtımı yapıyoruz. İnternetten veya direk buraya gelerek topum alıyor vatandaşlarımız. Ama ilginç ve değerli olan Türkiye'nin 80 iline tohum göndermemiz. Bir tek Ardahan kaldı. Eğer Ardahan'dan da talep gelirse ve oraya da gönderirsek, 81 ile tohum göndermiş olacağız" dedi.



"Vatandaşlarımız yerel tohumu sahiplendi"



Yerel tohumun Türkiye çapında bu kadar ilgiyle karşılanmasının insanların yerel tohum ile ilgili hassasiyetlerini gösterdiğini belirten Başkan Gürün, "Eğer halk bu düşüncemize katılıyorsa, yerel tohumu alıp üretmek ile ilgili bir insiyatif gösteriyorsa, o zaman gelecek ile ilgili daha az endişe etmemiz gerekiyor. Halkımız buna sahip çıktığı takdirde önemini ehemmiyetini anladıktan sonra artık biz onlara sadece katkı yapacağız. Gelecekte Türkiye topraklarında kendi tohumunu üreterek üreten bir toplum olacağız. Mustafa Kemal Atatürk bir ülkenin kalkınmasında temel olan tarımdır diyor. Bunun üzerine tarımı mutlak yapmalıyız, temeli yerel tohumumuz ile muhafaza etmeliyiz. Bu tohumların satışı kanunen yasak. Bu sene bu kadar talebin olacağını gerçekten tahmin edemedik. Artık bu saatten itibaren bu yıl yeni üretim ve tohum elde etmeden yerel tohum dağıtım yapmamız imkanımız kalmadı. Elimizde sadece bizim üretim yaparak yeni tohumlar üretmek için rezerv tohumumuz kaldı.



Gönderilen tohumların maddi değeri 2,5 milyon lira



Türkiye'nin 80 iline ücretsiz gönderdikleri yerel tohumların parasal değerini açıklayan Başkan Gürün, "Şu ana kadar 3 milyon 525 bin tohum dağıttık. Bunun da maddi değeri 2,5 milyon lira. Bundan sonraki dönemde katma değeri daha fazla arttırabilmek için tohum verdiğimiz kişilerden bize tohumluk olarak göndermelerini rica ediyorum" dedi.



Aromatik ürünler de yetiştiriliyor



Yerel tohum merkezinin aynı zamanda tıbbi aromatik ürünler merkezi de olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Kendi arazilerimizde tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz. Sadece yetiştirmek değil, bunun zincirini de oluşturuyoruz. Yani bakımından hasadından, hasattan sonra bu tesisimize gelip burada yağını çıkarıyoruz. Şişeleyerek MELSA kanalıyla veya talep eden firmalar ile temas kurarak bunun pazarlamasını yapıyoruz" dedi. - MUĞLA