Başkan Gürün'den engelliler günü mesajı - Son Dakika

Başkan Gürün'den engelliler günü mesajı

02.12.2020 12:45
Başkan Gürün'den engelliler günü mesajı, System.String[]

Toplumsal yaşamın engelli, engelsiz ayrımı olmadan herkesin eşit haklara ve olanaklara sahip olacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Toplumsal yaşamın engelli, engelsiz ayrımı olmadan herkesin eşit haklara ve olanaklara sahip olacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün engellerin sevgiyle, hizmetlerle aşıldığı, en önemlisi de düşüncelerin önündeki engellerin yıkıldığı bir Muğla için çalıştıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Düşüncelerimize, hayallerimize engel olmadan bir dünya düşleyelim. Sevginin, hoşgörünün, güler yüzün, karşılıklı anlayışın, empatinin hüküm sürdüğü bir dünya. Herkesin eşit haklara, olanaklara, imkanlara sahip olduğu, engelli, engelsiz ayrımı olmadan tüm vatandaşların mutlu, huzurlu olduğu bir yaşam. Bir kaza sonucu ya da doğuştan engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, hayatı onlar için daha da zorlaştırmak yerine onların hayatlarına dokunan, kolaylaştıran, sosyal hayatta daha fazla görünür olmalarını sağlayan, onları anlayarak, en önemlisi de sağlıklı bir bireyin de bir engelli adayı olduğunu bilerek bir yaşam alanı, bir şehir, bir dünya için hepimizin çalışması gerekiyor.

"Birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız. Ailemizin her bir ferdi için çalışmaya, engelleri ortadan kaldırmaya en önemlisi de düşüncelerdeki engelleri yıkmaya devam edeceğiz."

İşte sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğlamızda bunun için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yüzünde gülümseme, mutluluk, dilinde bir teşekkür olmak için hizmet veriyoruz. Türkiye'de ilk olan Kısa Mola hizmetimizle engelli bireylerimizin ve onların fedakar ailelerin yanlarında oluyoruz. Birbirinden değerli ilçelere ve eşsiz sahillere sahip Muğlamızda engelli, engelsiz ayrımı olmadan, plajın en güzel yerinde engelsiz hemşehrimizin denize girebilmesini ve kulaç atmasını sağlıyoruz. Onların sağlıkları, huzurları için evde bakımdan, engelli nakline hep yanı başlarında oluyoruz. Ulaşımda tüm araçlarımızdan yararlanabilmeleri için engelli rampalı araçlarla Muğlamızda hizmet veriyoruz. Engelleri sporla aşıyoruz etkinliklerimizle onları bir araya getiriyor, neleri başarabileceklerini görmelerini istiyoruz. Engelli okçuluk branşıyla hedefi 12'den vurmalarını alkışlarla izliyoruz. ve daha birçok hizmetimizle, en önemlisi de sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hep yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Çünkü biz bu güzeller güzeli şehirde Birlikte aileyiz birlikte Muğlayız diyoruz. Ailemizin her bir ferdi için çalışmaya, engelleri ortadan kaldırmaya en önemlisi de düşüncelerdeki engelleri yıkmaya devam edeceğiz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde zihinlerdeki ön yargıların, engellerin ortadan kalktığı, engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif rol aldığı, engelli bireye sahip ailelerimizle birlikte, sevgiyle engellerin aşıldığı engelsiz günler diliyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün'den engelliler günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gürün'den engelliler günü mesajı - Son Dakika


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