Başkan Gürün'den Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürün'den Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Gürün'den Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün fikirleri, vicdanları, emekleri ve yetiştirdikleri insanlar ile dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını sağlayan bütün emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Gürün'den Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün fikirleri, vicdanları, emekleri ve yetiştirdikleri insanlar ile dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını sağlayan bütün emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Son yıllarda izlenen ayrıştırıcı politikalar, sözde aydınlar tarafından yapılan içi boş açıklamalar nedeni ile kadınların ötekileştirildiğini, şiddete maruz kaldığını ve şiddetin teşvik edildiğini belirten Gürün, "Kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, abla, kardeşlerimiz ve toplumsal hayatta her alanda görev alan emekçilerimiz. İlk Türk devletlerinden Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-i Milliye ruhuyla cepheye silah taşıyan, Atatürk devrimleri ile Cumhuriyet aydınlanmasında en önde rol oynayan kadınlarımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün de dediği gibi; 'Dünyada her şey kadının eseridir' Türk Kadını ailesinin, toplumun temel direği, eğitim hayatının güler yüzlü öğretmeni, sağlığımızın doktoru, hemşiresi, ordumuzun gözü kara subayı, pilotu, mülkün temeli olan adaletin hakimi, savcısı, yaşadığımız şehirleri, binaları planlayan mimarı, mühendisi, üreten köylümüzün emekçi elleri, milletimizin belediye başkanı, vekili, evladının da merhametli, fedakar annesidir. Ülkemizde ne yazık ki kadına şiddetin sorumlusu, kadınlarımızı hurafelerle ötekileştirmeye çalışan, kendisi çağımızda zihni ortaçağ karanlığında kalmış sözde aydın ve siyasilerdir. Türk Kadını bu karanlık odaklara en güzel cevabı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda yaptıkları, başardıkları ve yapacaklarıyla yine kendisi verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, daha yaşanır bir dünya oluşturdukları için hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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