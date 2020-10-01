Başkan Gürün'den yaşlılara ziyaret - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 86 yaşındaki Ayşe Özkaya ve 75 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Gürün, Belediyenin "Kırsaldaki Çınarlar" projesiyle il genelinde sağlık, hane temizliği, bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlılardan Ayşe Özkaya ve Hüseyin Yılmaz'ı ziyaret ederek günlerini kutladı.

Dirgeme Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Özkaya, ziyaretten çok mutlu olduğunu söyledi.

Uzun zamandır yalnız yaşadığını ve kızının her gün ziyaret ettiği Ayşe Özkaya, belediye ekiplerinin de sık sık geldiğini ve kendisiyle ilgilendiklerini söyledi.

Yalnız yaşayan Hüseyin Yılmaz da ziyaret nedeniyle Başkan Gürün'e teşekkür etti.

Gürün, Muğla'nın 13 ilçesi, 569 mahallesinde yaşayan herkesin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve kimsesi olmayan bazı yaşlıların işlerini halledemez duruma gelebildiğini belirten Gürün, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kırsaldaki Çınarlar projemiz ile koca çınarlarımızın sağlığından bakımına, ısınmasından temizliğine, tamiratından alışverişine tüm işlerini ekiplerimiz zaman aralıklarıyla çözüyor." dedi.

Gürün, Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ile 407 haneye 4 bin 805 defa ulaşıldığını belirtti.