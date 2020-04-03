Başkan Gürün'den " Muğla'ya gelmeyin" çağrısı

MUĞLA - -Muğla'ya gelen ikinci konut sahiplerindeki artış sonrası açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 'Sağlıklı günlerde buluşalım, şuanda Muğla'ya gelmeyin" çağrısı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün telekonferans aracılığıyla Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris, Datça ve Fethiye Belediye başkanlarıyla tele konferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmede ilçelerde alınan ve alınacak olan korona virüs önlemleri değerlendirilirken, son günlerde artış gösteren ikinci konut sahiplerine seslenen Başkan Gürün, "Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile şu anda Muğla'ya gelmeyin" çağrısı yaptı.

Dünya'da ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgınıyla ilgili önlemler arttırılmaya başlandı. Muğla'nın turizm merkezlerine diğer illerden gelen ikinci konutçuların sayısının artmasından sonra Muğla'da alınan önlemler bir kat daha arttırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün telekonferans aracılığıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile görüştü. Görüşmede ilçelerde alınan ve alınacak olan korona virüs önlemleri değerlendirildi.

Başkan Gürün: "Muğla'da sağlıklı günlerde buluşalım"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Turizm merkezlerine gelen ikinci konutçular için ise telekonferansta başkanlarla ve katıldığı canlı yayın televizyon programlarında "Muğla bölgesine dışardan gelen arkadaşlar kendi sağlıklarını da tehlikeye atıyorlar. Şuan kendilerinden bulundukları kentlerde kalmalarını ve sağlıklı günlerde kucaklaşmamızı ve birlikte olmayı tavsiye ediyorum. Lütfen Muğla'ya şuan gelmeyin. Hazır ve sağlıklı bir kentte buluşalım. Muğla'nın turizm merkezlerinde yazlıkla ilgili konutların üçte biri dolmuş vaziyette. Bu büyük bir rakam. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edemiyorsak, iller arasında giriş ve çıkışlarında iller arası seyahatin kesinlikle yasaklanması gerekiyor" dedi.