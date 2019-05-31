Başkan Gürün'den Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan ayında sevginin, hoşgörünün, paylaşmanın arttığını, aynı sofra etrafında dayanışma ile bir araya gelindiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bayramların herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği arttırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ramazan ayında sevginin, hoşgörünün, paylaşmanın arttığını, aynı sofra etrafında dayanışma ile bir araya gelindiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bayramların herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği arttırması açısından önemli olduğunu söyledi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Bayramlarımız toplumlarda birlikteliği, beraberliği, dayanışma duygusunu arttıran, paylaşmayı öğreten özel günlerdir. Ramazan Ayı da vatandaşlarımızın birbirleriyle iftar yaptıkları, yemeğini paylaştıkları, komşuluk, hemşehrilik duygularının arttığı, dayanışmanın tam anlamıyla yaşandığı hayırlı günlerdendir. Ülkemizin de bu birlik ve beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ülkemizde ve tüm dünyada barışın egemen olduğu, geleceğe umutla ve birlikte bakabildiğimiz, sevginin ve hoşgörünün tüm gönüllere hakim olduğu, birlik ve beraberliğin sınırsız yaşandığı, yaşlısıyla genciyle herkesin kucaklaştığı bu hayırlı günde tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkesin sevdikleriyle mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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