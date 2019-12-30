Başkan Gürün'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürün'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Gürün'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürün'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.


2019 yılını acısıyla, mutluluklarıyla, hüznüyle ve tüm hatıraları ile geride bıraktıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yeni yılın yüzlerdeki gülümsemeyi arttıran, tüm coğrafyalarda barışın egemen olduğu, sevgiyle umutla, sağlıkla ve mutlulukla anılan bir yıl olmasını diledi.


"Muğla'da büyük bir aileyiz"


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğlamızda büyük bir aileyiz. Geride bıraktığımız 2019 yılında da Muğlamızda ailemizin her bir ferdi için hizmetlerimize, projelerimize devam ettik. Önem ve aciliyet sırasına göre 13 ilçemiz ve 569 mahallemizde siyasi ayrım gözetmeden hizmetlerimizi hayata geçirdik, projelerimizi başlattık. 2019 yılı içerisinde 31 Mart Yerel seçimlerinden de siz vatandaşlarımızın desteği ve güveni ile bir kez daha başarı ile çıktık. Tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bizlere olan güveni ve desteği ile yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamıza 2020 yılında da hizmetlerimiz devam edecek." dedi.


Başkan Gürün; "2020 yılının mutluluğun ve umudun yılı olmasını diliyorum"


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Sevinci ve hüzünleri ile 2019 yılını geride bırakırken 2020 yılının mutluluğun ve umudun yılı olmasını diliyorum. Barışın tüm dünyada hüküm sürdüğü, tüm insanların özellikle kadınların ve çocukların el üstünde tutulduğu, şiddet kelimesinin cümle içinde bile kullanılmadığı, doğanın yeşilini korumak zorunda kalmadığı, can dostlarımızın daha fazla sahiplenildiği, en önemlisi de hep birlikte büyük bir aile olarak kardeşçe yaşayabildiğimiz, mutlu, umutlu bir 2020 yılı diliyor tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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